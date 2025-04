Cuenta Rollán, desde un lugar privilegiados para no perder detalle de las procesiones, que los sevillanos se han despertado mirando al cielo por si había algún atisbo de lluvia pero que, hasta la hora en la que se encontraban, no había caído ni una sola gota. Emma García no pierde detalle de la ilusión con la que el colaborador habla de este día tan especial y considera que le ve muy emocionado, aunque esta emoción no vendría solamente por el hecho de vivir el inicio de la Semana Santa siendo cristiano, sino por otro motivo.