Luis Rollán aclara si el entorno de Anabel Pantoja desconfía de David Rodríguez

No obstante, las especulaciones no han cesado y Luis Rollán ha querido atajarlas en declaraciones a 'Europa Press': "Yo no me creo nada de eso". El colaborador de 'Fiesta' es amigo de la familia Pantoja y con su respuesta ha dejado claro que no considera que haya desconfianza hacia David Rodríguez por parte del entorno de la influencer.