Después de 14 años sin hacerlo público, una de las actrices que formaron parte del elenco de la serie 'Merlí', ha confesado en un programa de la televisión catalana que está "viviendo en una casa okupa". Se trata de Patricia Bargalló , intérprete que también ha participado en títulos como 'El cor de la ciutat', 'Com si fos ahir' o 'Infidels' y que, recientemente, ha terminado de rodar una producción sobre la vida de Florencio Pla (La pastora). En una intervención en directo, Bargalló decidió "salir del armario" y revelar a la ciudadanía que vive con sus dos hijos en una vivienda okupada y situada en el barrió barcelonés de Vallcarca:

"La vivienda es un derecho y tú no puedes especular con un derecho. La gente dice que entras en una propiedad privada y aquello es de alguien, no puedes entrar allí, pero lo que tiene la okupación política es que los espacios que se okupan son espacios que se liberan de la especulación, que han sido abandonados durante años, olvidados, invisibilizados. Hay un grupo de gente que entra y le dan vida, espacios, bibliotecas, huertos... No es eso de irte un fin de semana y te entran al piso'", dijo la actriz.