Yolanda, okupa de un piso: "Si me pagan un piso, lo que es la fianza y el mes, a mi nombre, yo me marcho"

Alejandro lleva dos años insistiendo a su okupa para que se marche y, con una deuda de 18.000 euros, ha tenido que vender su piso: "Tengo que vender a menor precio, porque por la persona que está dentro no dispongo del bien . La vendo a un 40% menos de lo que vale en el mercado", comenzaba diciendo. La situación para Alejandro es violenta: "Yo ya viví esta situación, he intentado que se marchara más de cinco veces. Lamento que sea un problema del nuevo propietario. "

Ante esta situación, Darío accedió a comprar la vivienda con el okupa dentro: "Decidí comprarlo porque no puedo acceder a una vivienda más cara , esa es la realidad". Este viernes 4 de abril, espera poder llegar a un acuerdo con la okupa, que no quería abrir la puerta al equipo de mediación: "¡Quita el pie, por favor!".

Mientras tanto, el equipo de 'El programa de Ana Rosa' intentaba hablar con la okupa por su cuenta. Yolanda accedía y contaba los motivos de su okupación: "Hay veces que o comes o pagas. Nadie me ha dicho que hay un nuevo comprador".

Finalmente, la okupa manifestaba que estaría dispuesta a marcharse si le pagan: "Si me pagan un piso, lo que es la fianza y el mes, a mi nombre, yo me marcho. Embalo todo lo que tengo en mi casa como una loca, pero me pagan una fianza de un piso y el mes".