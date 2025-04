Con total sinceridad (y naturalidad), ha confesado que su salud mental no se encuentra en el mejor de los momentos y, por ello, ha dado algunos consejos a su comunidad para superar baches emocionales como el suyo. "Hola, soy Chris Martin, de la banda Coldplay. Recientemente, me he dado cuenta de que muchas personas, incluyéndome a mí, luchan contra la depresión. Así que ahí van algunas cosas que me han estado ayudando en la gira y en general, con la esperanza de que, quizás, algunas de ellas también te sirvan a ti", ha dicho, sin especificar cuáles son los motivos concretos por los que le hace frente a una depresión.