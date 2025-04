El mundo de la música ha sufrido una nueva conmoción al recibir la noticia del fallecimiento del joven cantante Danny Dearden , a los 34 años de edad. Hace más de una década, este artista británico participó en el programa 'Factor X', donde conquistó el corazón de la ex 'Spice Girl' Mel B desde el primer momento. Aunque no llegó hasta la final del talent show, Danny entró en el equipo de la famosa cantante y entre ellos surgió una alianza inquebrantable.

Como ha ocurrido en España con aquellos cantantes amateur que no ganaron el concurso en el que participaron pero sí iniciaron una fructífera carrera musical al salir del programa, Danny Dearden acabó firmando un contrato con Sentric Music en el año 2021 , después de alcanzar más de 15 millones de reproducciones en Spotify . Su fama se vio enturbiada, sin embargo, por algunos problemas de salud, que han derivado en la noticia de su prematura muerte.

Ha sido su representante, Denise Beighton, la encargada de comunicar su fallecimiento, con un escueto comunicado en las redes sociales: "Me rompe el corazón despertar con la noticia de tu partida. No tengo palabras ahora mismo, descansa en paz, chico hermoso", ha dicho en su última publicación. Aunque no ha dado detalles concretos de la causa de la muerte, se sabe que, en el año 2023, la seguridad social británica le había "salvado la vida".