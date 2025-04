La importante lección de vida que le dio George Clooney a su hijo de 7 años

En 2017 el actor se convirtió en padre por partida doble de los mellizos Alexander y Ella

A Alexander le gusta jugar al ajedrez y cuando pierde su padre aprovecha para enseñar a manejar la frustración

El reconocido actor George Clooney es, junto a su mujer Amal Clooney, padre de los mellizos de siete años, Alexander y Ella. Los pequeños son, sin duda, el centro de la vida de sus padres, quienes han preferido mantenerlos alejados de los focos de las cámaras al menos hasta que sean mayores de edad. "No quiero fotos de mis hijos. No quiero exponer a mis hijos a ningún tipo de riesgo. Tratamos temas muy serios, con tipos malos muy serios, y no queremos que haya fotos de nuestros hijos por ahí”, ha explicado el actor en varias ocasiones. No obstante, Clooney ha dado algunos detalles sobre ellos en numerosas ocasiones. Ella, es igual que su madre, mientras que Alexander ha heredado el carácter paternal.

Desde que nacieron los pequeños en junio del 2017 la vida del actor y su mujer ha cambiado totalmente. Durante una entrevista en ‘Good Morning America’, el actor hablo de los sorprendente que puede ser criar a mellizos, con personalidades totalmente diferentes en un mismo entorno y con las mismas oportunidades. “Cuando crías gemelos, de la misma manera y al mismo tiempo, y resultan ser completamente diferentes, te das cuenta de lo poco que influyes en lo que son”, comentó Clooney, subrayando la naturaleza única de cada niño. Seguir el ritmo de sus hijos a sus 63 años tampoco le es tarea fácil. “Lo difícil es tener 60 años y todo el correr que implica”, aseguró el actor. No obstante, sus hijos le hacen plenamente feliz e intenta pasar con ellos el mayor tiempo posible.

Respeto y deportividad

Alexander es un pequeño muy extrovertido, que además le gusta gastar bromas a sus padres en casa. El pequeño tiene un gran sentido del humor, George Clooney contó en el podcast WTF with Marc Maron cómo su hijo lo hace reír cada mañana al tocar la puerta y presentarse diciendo “soy yo, Alexander Clooney”. El actor tiene muy claro que, aunque siempre hay lugar para la diversión sus hijos necesitan límite y valores. Durante una entrevista en ‘The Late Show with Stephen Colbert’, el actor explicó que su hijo participa en torneos de ajedrez y, aunque no siempre gana, las pérdidas se convierten en toda una lección de vida.

El hijo de George Clooney juega contra niños mayores y, en muchas ocasiones pierde, algo que el pequeño no siempre lleva bien y puede llegar a frustrarle, no obstante, es en ese momento en el que el actor le enseña a su hijo el poder de la perseverancia, el respeto y la lucha por lo que uno quiere. “Le dije: ‘Escucha, le das la mano al chico y dices ‘buen juego, la próxima vez te ganaré’”, comentó Clooney. “Así es como debes vivir, con esas reglas”, comentaba el actor. Clooney tiene muy claro que quiere que sus dos hijos aprendan no solo habilidades técnicas deportivas, sino también cómo manejar la frustración y cómo hacer frente a los desafíos.