La vida privada de Fernando Simón: casado con una epidemióloga y tres hijos

La vida de Fernando Simón no ha siempre ha sido sencilla, cuando era pequeño tuvo que afrontar la temprana muerte de su madre, Mari Luz, por un cáncer. Desde bien pequeño siempre se interesó por la medicina, estudió en la Universidad de Zaragoza y, tras esto, trabajó en varios pueblos de la provincia de Huesca y Zaragoza como parte del Cuerpo de Médicos Titulares del Estado. No obstante, pasado un tiempo decidió cambiar de vida y marcharse a África, donde trabajó en Burundi donde vivió momentos muy complicados y enriquecedores. Tras nueve años en Burundi, y vivir en Somalia, se diplomó en Epidemiología en la London School of Hygiene and Tropical Medicine.