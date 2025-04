Este cambio de look es un ejemplo más de la capacidad de Verdú para adaptarse y evolucionar, no solo en lo estético. La actriz ha demostrado ser capaz de transformarse en su carrera, seleccionando papeles profundos, variados y exigentes. "Durante mucho tiempo se decía que después de los 40 no había papeles importantes para nosotras. Pero eso está cambiando. Ahora hay personajes fascinantes para mujeres maduras, llenos de vida y matices que no podríamos haber interpretado con 20 años", afirmaba durante una entrevista con 'Elle' en el marco de los Premios Goya 2025