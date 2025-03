Maribel Verdú: "Antes las mujeres de 50 parecía que no existíamos, pero aquí estamos"

Maribel Verdú tenía 15 años cuando debutó delante de una cámara en un capítulo de 'La huella del crimen'. Desde entonces han pasado cuatro décadas en las que ha acumulado numerosos éxitos y reconocimientos que la han convertido en una de las actrices más importantes del cine español. Y a sus 54 años sigue trabajando sin parar. Acaba de estrenar la serie 'Cuando nadie nos ve' para la plataforma Max, un thriller dirigido por Enrique Urbizu en el que interpreta por primera vez a una agente de la Guardia Civil . El suyo es el ejemplo de que algo está cambiando en el cine: cumplir años no significa que una mujer tenga que dejar de trabajar.

"Llevo mucho tiempo oyendo eso de que para las intérpretes, a partir de los 40, apenas hay papeles importantes. Eso era así. Pero ahora, más allá de los 40, pasados los 50 , gente como Aitana (Sánchez-Gijón), Emma (Suárez) y tantas como nosotras, estamos sin parar de trabajar con personajes interesantísimos, llenos de aristas y de vivencias que tenemos que contar que no podríamos haber abordado con 20 años", cuenta en una entrevista con 'Elle'.

"Siento que, por fin, se pone cara y se da voz y visibilidad a mujeres de nuestra edad. De repente, ahora se puede hablar de la menopausia sin que sea como... '¿Qué has dicho?'. Así que, qué suerte vivirlo, cuando antes, las de 50 no éramos visibles, ni deseadas, ni nada. Parecía que no existíamos. Pero aquí estamos", reivindica la actriz de películas tan dispares como 'Amantes', 'Y tu mamá también' o 'Siete mesas de billar francés'.