Uno de los últimos famosos que se ha convertido en objeto de críticas (tanto positivas como negativas) ha sido el actor Colin Farrell, de 48 años , quien en una entrevista reciente para Candis Magazine habló de la salud de su hijo James y de la decisión que habían tomado él y su expareja en aras de mejorar su calidad de vida: lo internarían en un centro de cuidados permanente. El anuncio ha causado cierto revuelo en la comunidad internauta abriendo un debate sobre si es una decisión egoísta o, por el contrario, una muestra de amor innegable hacia su hijo, quien sufre una enfermedad genética que lo incapacita y que lo dejaría "desamparado" en la sociedad si sus padres no pudiesen ocuparse de él.

James, de 21 años, padece el síndrome de Angelman, una enfermedad genética rara que afecta al sistema nervioso y que provoca graves discapacidades físicas y de desarrollo que no le permiten llevar una vida propia de los jóvenes de su edad, así que el actor irlandés y su expareja han decidido buscar un lugar al que poder trasladar a James “donde pueda tener una vida plena y feliz, y donde se sienta conectado ”, explicaba Farrell.

En su entrevista para el medio británico, el protagonista de Desafío Total anunció que, tras meditar la decisión con su ex esposa y madre de James, Kim Bordenave, internarán a su hijo en un centro de cuidados a largo plazo, justificando su decisión con la siguiente afirmación: “ El amor, incluso el de un padre, a menudo no basta para proteger ”.

Consciente de lo cuestionada que sería su decisión, Farrel ha añadido: “Es complicado, algunos padres dirán: 'Quiero ser yo quien cuide a mi hijo'. Y lo respeto. Pero mi miedo es... ¿Y si mañana me da un infarto y, Dios no lo quiera, Kim tiene un accidente de coche? James se quedaría solo, pasaría a ser tutelado por el Estado… ¿Y dónde acabaría? No podríamos hacer nada al respecto", explicaba lanzando una reflexión sobre la dificultad que conlleva tomar una decisión tan compleja.