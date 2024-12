Su primera entrevista en una empresa de diseño gráfico le marcó para siempre. "El director tenía que decidir entre tres personas. Me preguntó por mi vida, secuelas y discapacidad. Alabó mi currículum, pero luego me dijo que era propenso para tener bajas. Hace 30 años me hice pequeño. También me dijo que los discapacitados tienen mucho absentismo y que sin ayuda no podría entrar solo a la oficina o cambiar papel a la impresora", recuerda Juanma.