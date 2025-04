Javier, Tudela, hijo de Makoke, enfrenta a quienes le critican por no apoyarla: "¿Quién dice eso?"

"No voy a comentar gran cosa más", decía, aunque pronunciaba un "por supuesto" cuando le preguntaban si le está gustando su paso por el reality. Tampoco quería comentar si el motivo de los ataques contra Makoke es que sus compañeras la ven como un rival fuerte, pero Javier negaba: "No te voy a responder, lo tengo pensado, que ya eso lo he hablado con mi familia porque la final de verdad que todo lo hablamos la estamos siguiendo casi 24 horas, pero los comentarios la final me los quedo para mí".