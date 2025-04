Carmen Alcayde confesaba que no se esperaba que Makoke la nominase: "Creo que ha sido lo fácil y yo la he defendido hasta la muerte aquí porque es compañera mía desde hace muchos años en televisión, yo tengo una fidelidad hacia una compañera con la que me ha llevado bien". La que cree que Makoke no la ha defendido ante sus compañeros en varias situaciones: "El otro día me pusieron todos a caldo y no dijiste nada".