La periodista, escritora y psicóloga rememora su primera gestación y la vibrante emoción de tener a su hijo en brazos: “Sentí por primera vez el olor a vida. Cuando vinieron a verle y a lo mejor alguien lo cogía, era como ‘devuélvemelo, dame a mi hijo, dámelo”. Madre de Carlos, Gael y Eric , revela que los tres saben que sufrió un atentado y que los amigos de sus hijos ven con normalidad su discapacidad. Irene también explica cómo se organiza en su día a día. “Soy muy feliz en mi maternidad gracias a que sigo teniendo otras muchas vidas. La custodia compartida es una liberación”, asegura. La pérdida en 2017 del bebé que esperaba al sufrir un embarazo ectópico fue para Irene un momento “muy dramático”. “No me he matado una bomba y casi me mata mi cuarto bebé ”, confiesa en el programa.

En su relato junto a Cruz, lanza un mensaje de optimismo mientras recuerda el trágico acontecimiento de 1991: “Yo soy una privilegiada, tengo la suerte de estar aquí sin pierna, pero viva” y también las alentadoras palabras que le dijo su madre: “Hija, la obligación de todo el mundo es ser feliz y a los que están a tu alrededor hacerlos felices” y narra también cómo vivió el suceso su padre y el sentimiento de culpa de su hermana, quien “presintió que algo malo iba a pasar ese día”, según asegura Irene. Asimismo, habla de su concepto del amor, de su relación con su actual marido, David Serrato, y de la renuncia de él a tener hijos, ya que ella no desea tener más descendencia. Respecto al atentado, afirma: “El atentado me ha hecho ser quien soy. Sin él no habría conocido a David, ni al padre de mis hijos. No hubiera conocido a un montón de gente y mis hijos no estarían aquí”.