Pocas horas después de conocerse la noticia de la absolución de Dani Alves , condenado a cuatro años de cárcel por un delito de agresión sexual, su mujer, Joana Sanz anunciaba en las redes sociales su primer embarazo. En un largo e introspectivo texto, la modelo confesaba que había pasado por un largo proceso de fecundación in vitro que, durante mucho tiempo, no dio buenos resultados. Hasta que, en la misma semana, su marido salió de la cárcel por "falta de pruebas" - decisión que tomó el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña - y ella, por fin, dio positivo en el test:

"Una mujer sana de 27 años como yo se ha encontrado con dos FIV, tres pérdidas y una operación de trompas, sumada a la aparición de endometriosis. La frustración y el por qué todas se embarazan como por arte de magia me atormentaban. Perdí a mi madre hace dos años, no tengo padres ni hermanos, la sensación y vacío me han acompañado hasta que escuché por primera vez el latido del corazón de mi bebé. Mi último embrión congelado, mi última razón por la que seguir luchando en la vida, aquí está, sana y creciendo", dijo en su cuenta de Instagram.