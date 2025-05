Tras varios meses sin aparecer en los medios, Carlos Lozano vuelve a ser noticia. 'Tardear' ha podido hablar con el presentador, que no ha dudado en responder a todas las preguntas del programa. Mónica Hoyos, presente en plató, ha prestado especial atención al vídeo y no ha perdido detalle de las palabras del padre de su hija.

En su conversación con 'Tardear', Carlos ha respondido en primer lugar a cómo ve a Mónica como colaboradora del programa. Y no solo eso, además ha aprovechado la ocasión para felicitarla por ello: "La veo muy animada, muy bien. Y me alegro por ella, porque ya tenía ella ganas de trabajar en la tele. Muy contento por ella , la verdad", comenzaba.

Eso sí, negaba rotundamente que hayan retomado su relación sentimental: "Mónica me tiene mucho aprecio, mucho cariño. Porque, según ella, he sido un buen padre y me he portado bien. No creo que Mónica haya querido volver conmigo, ni yo con ella. Las segundas partes son terribles. Ahí estaré para apoyarla en lo que haga falta, es parte de mi familia", finalizaba.