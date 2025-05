Lidia González 16 MAY 2025 - 11:41h.

La exconcursante de ‘Gran Hermano DÚO’ desvela cómo fue su primer encuentro con Carmen Borrego

María Sánchez, ‘la jerezana’, habla de sus planes de futuro con José María Almoguera en el programa completo: disponible en mitele

María Sánchez está muy enamorada de José María Almoguera y ha querido actualizar todos los detalles de su relación tras salir del reality, algo que incluye a su familia política, en su visita a ‘En las mejores familias’. Después de declararse a su novio como nunca, la que fuera concursante de ‘Gran Hermano DÚO’, le dedica unas emotivas palabras a su suegra, Carmen Borrego. La influencer ha querido compartir cómo está su situación con la madre de su pareja y habla sin tapujos.

Cuando ’la jerezana’ comenzó su participación en la casa de Guadalix de la Sierra, no se imaginaba que su vida iba a dar un giro radical. La andaluza había terminado su relación con Hugo Pierna hace tan solo un año y no solo no pensaba volver a enamorarse, sino que tampoco se esperaba acabar perteneciendo a una de las familias más conocidas del panorama. Como no podría ser de otra manera, Adara Molinero y Elena Rodríguez han querido saber cuál es la verdadera relación de María con la pequeña de ’las Campos’ y ella lo tiene claro: “Tengo una pedazo de suegra”.

La que fuera concursante de ‘Gran Hermano’ se ha deshecho en halagos a la hora de referirse a la colaboradora de televisión. Muy sincera, la creadora de contenido ha recordado lo mucho que su suegra ha hecho por ella durante estos meses: “Siempre me ha protegido mucho, me ha apoyado en los platós porque yo no estoy acostumbrada”. Ahora que han pasado unos meses desde que formalizase su relación con José María, la influencer explica cómo se lleva con Carmen Borrego.

María Sánchez ha pasado a estar en el foco de la noticia, ya que se ha introducido en una de las familias que más dan de qué hablar en el panorama nacional. La que fuera concursante de ‘GH DÚO’ se ha sincerado sobre el dulce momento que está atravesando su relación con José María, pero también ha tenido tiempo para hablar del vínculo que tiene con su suegra. De esta manera, la influencer habla de su primer encuentro con Carmen Borrego y desvela cuál fue su primera impresión de ella.

María Sánchez llega al plató de ‘En las mejores familias’ pisando fuerte junto a su madre para sincerarse sobre todo lo que ha ocurrido en su participación en ‘Gran Hermano DÚO’, de donde ha salido profundamente enamorada. La andaluza ha querido sacar la cara por Carmen Borrego y ha confesado todo lo que opina sobre las críticas que ha recibido durante los últimos meses. Además, la influencer se moja y se pronuncia sobre el conflicto familiar en el que han estado inmersos.