Lidia González 16 MAY 2025 - 15:26h.

Las extronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ desvela cuál era el mayor problema en su relación con Iván González, en el episodio 2

Oriana Marzoli hace un repaso completo de su romance con el exconcursante de ‘Supervivientes’, en el programa completo: disponible en mitele

Oriana Marzoli ha hablado largo y tendido de todas sus relaciones durante el segundo episodio de su docuserie, ‘Inside Oriana’, haciendo especial hincapié en las que más le han marcado. Después del cara a cara que ha protagonizado con Albert Barranco, la que fuera tronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ se sincera sobre su historia de amor con Iván González. La influencer echa la vista atrás para hablar sobre uno de los romances más míticos en los que se ha visto envuelta en el panorama nacional.

Los exconcursantes de ‘Supervivientes’ se convirtieron en una pareja que dio mucho de qué hablar en su momento y que tuvo algunas idas y venidas bastante controvertidas. La venezolana, que se ha reencontrado con Luis Mateucci, ha recordado cómo fueron los inicios de su relación y hace un recorrido completo. “Lo conocí como colaboradora en ‘Supervivientes’, en la cuarentena me contestaba las historias y empezó el tonteo”, relata la influencer.

“Creo que, a día de hoy, me tiene cariño”, ha confesado la exconcursante de ‘Gran Hermano VIP’. Sin embargo, haciendo memoria sobre todo lo que ocurrió entre ellos, Oriana ha desvelado el mayor problema en su relación con Iván. Sin pelos en la legua, la venezolana lo cuenta todo y asegura de manera tajante: “Hay algo que no me perdona”.

En el capítulo anterior de su docuserie, Oriana Marzoli echaba la vista atrás para desvelar los episodios más desconocidos de su infancia en Venezuela. Ahora, la influencer se enfrenta a su vida amorosa y, además, hace un recorrido por su pasado televisivo. La exconcursante de ‘Gran Hermano VIP’ visualiza imágenes de los distintos realities en los que ha estado y reacciona al verse.

Oriana Marzoli se enfrenta a las personas que más han marcado su vida en el terreno sentimental y televisiva durante el segundo capítulo de su docureality, ‘Inside Oriana’. La exconcursante de ‘Supervivientes’ abre por completo su corazón para explicar los grandes chascos que ha sufrido y sincerarse sobre algunas de sus relaciones más dolorosas. Sin contenerse, la influencer se confiesa con todos sus seguidores y muestra su faceta más vulnerable.