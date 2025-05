El cantante Rels B y su novia Nicole Betancur se casan en Mallorca este fin de semana

El artista mallorquín Rels B se casa este fin de semana con su pareja, Nicole Betancur, en la capital balear

Rels B inició su gira internacional en marzo

Ya había dado alguna pista, pero ahora se ha confirmado. El artista mallorquín Rels B se casa este fin de semana con su pareja, Nicole Betancur, en la capital balear. Se desconocen los detalles de esta ceremonia, que será muy íntima y que seguro tendrá al sol como protagonista.

Así lo ha adelantado 'Diario de Mallorca'. El cantante lleva más de dos años de relación con su prometida y suele publicar fotografías de amor con Nicole en redes sociales. Ahora, darán el paso para darse el sí quiero.

Daniel Heredia -nombre real del artsta- le dedicó a la modelo y empresaria colombiana parte de la canción 'Te regalo'. En ella dice: "Tú llegaste a mi vida y yo que ya no brillaba he vuelto a brillar. Solo cuando se acabe el mundo еs que nuestra historia tendrá un final. No tеngo miedo de decir al mundo que te quiero". Además, recientemente publicó una imagen de un anillo.

La boda tiene lugar una vez ha finalizado la primera parte de la gira del cantante por Latinoamérica

A New Star World Tour comenzó el pasado mes de marzo con dos conciertos en Madrid y otros dos en Barcelona, con entradas agotadas. Un éxito también cosechado en Argentina, Chile, Perú, Ecuador y Colombia.