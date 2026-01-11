El Ministerio Público de Valais ha abierto una investigación penal contra la pareja de franceses que gestionaban el bar incendiado

Jessica Moretti, dueña del bar incendiado en Suiza, pudo haber escapado con la caja registradora durante el suceso

Compartir







SuizaJacques y Jessica Moretti, los dueños del bar en el que murieron 40 personas durante una fiesta de Nochevieja en la localidad suiza de Crans Montana, han declarado ante la fiscalía de Vallais. El Ministerio Público de Valais ha abierto una investigación penal contra la pareja de franceses que gestionaban el bar incendiado, pero no ha dictado medidas de prisión preventiva contra ellos porque no ve indicios que le lleven a sospechar que los acusados pretendan huir.

En su declaración, la pareja ha asegurado que tras el incendio intentaron evacuar al máximo de personas posibles: "Había mucha gente. Intenté entrar, pero fue imposible. Había demasiado humo", ha explicado Jacques. "Cuando la puerta se abrió, varias personas yacían inconscientes en el suelo. Mi hijastra Cyane era una de ellas. Los sacamos a todos y los pusimos en posición de recuperación", continuó, tras lamentar que vio "una pila de cadáveres".

Cyane era la novia de un amigo cercano de la familia a quien los Moretti habían "criado como si fuera mi propio hijo", y la pareja asegura que era como "una hijastra" para ellos

A continuación, la investigación se centrará en el análisis del expediente que la comuna de Crans Montana tenía del establecimiento, la conformidad de las obras realizadas por los gestores, los materiales utilizados, las vías de evacuación y el cumplimiento de las normas en materia de incendios.

PUEDE INTERESARTE La Policía suiza identifica a otras 16 víctimas mortales del incendio de Año Nuevo en Crans-Montana

Los 40 fallecidos ya han sido identificados

Las cuarenta personas fallecidas en el incendio de un bar durante una fiesta de Nochevieja en la localidad suiza de Crans Montana han sido identificadas formalmente. Las 16 últimas víctimas que quedaba por identificar lo fueron a lo largo del pasado 4 de enero, la más joven de ellas un chico de quince años (con triple nacional, francesa, israelí y británica) y la mayor de todas, una francesa de 33 años.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

De las cuarenta víctimas mortales, 22 son suizas, mientras que el segundo grupo nacional más afectado es el francés, con 7 víctimas (incluida la persona con triple nacionalidad), mientras que Italia lamenta seis muertos. Además, hay dos fallecidos de Rumania, un portugués, un belga y un turco.

De las víctimas, dos tenían catorce años, seis tenían 15 años, nueve tenían 16 años y tres tenían 17 años, lo que hace que este rango de edad haya sido el más afectado. Otros seis fallecidos tenían 18 años y catorce víctimas tenían edades comprendidas entre los 20 y 39 años, según las informaciones proporcionadas por las autoridades.