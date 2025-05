Redacción Uppers 16 MAY 2025 - 18:16h.

Rob Lowe, espléndido a sus 61 años, asegura que duerme "mucho" y que lleva "35 años sobrio"

En Hollywood hay actores y actrices por quienes parece que el paso del tiempo no deja huella alguna. Un claro ejemplo es la mexicana Salma Hayek, quien el pasado mes de septiembre posaba en bikini para celebrar sus espléndidos 58 años. Demi Moore tampoco se quedaba atrás en el momento de alcanzar sus seis décadas, después de una vida repleta de éxitos, traumas y polémicas.

Más recientemente, ha sido el intérprete Rob Lowe, con 61 años recién cumplidos el pasado 17 de marzo, quien ha deslumbrado a todos durante su aparición en el programa televisivo 'The Today Show'.

Los secretos de juventud de Rob Lowe

Cuando el presentador Al Roker comentó que le llevaba nueve años y que "te ves muchísimo mejor", el estadounidense bromeó afirmando que "necesitas un médico itinerante para liftings faciales".

Sea como fuere, Lowe se sinceró sobre las verdaderas razones de su eterna juventud. "Llevo 35 años sobrio. Ya sabes, el alcohol acumulado, aunque no tengas ningún problema, creo que es parte del inconveniente", decía.

Rob añadía que "duermo muchísimo. Antes se burlaban de mí por lo mucho que dormía. Ahora la ciencia está cambiando y la gente presume de lo que duerme". Cuando le preguntan cuánto duerme, indicó que "puedo dormir nueve horas y media, sin problemas", subrayando que "podría dormir 12 horas".

Algunos usuarios de TikTok coincidían en que el actor está envejeciendo "como un buen vino", aunque otros apuntan que su magnífico físico se debe a las inyecciones de bótox y productos similares.

No obstante, gran parte de los internautas coincidían en sus consejos: "No beber es clave. Al igual que dormir y el ayuno intermitente que lo acompaña". Otros lo achacan a que no sufre alopecia. "El cabello siempre ayuda", resaltan.