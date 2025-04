Quiénes son y a qué se dedican los hijos de Rob Lowe

El actor Rob Lowe supo meterse al público de los 80 en el bolsillo con papeles en la serie ‘A New Kind of Family’ y la película ‘Rebeldes’ (1983) de Francis Ford Coppola en la que compartió pantalla con Tom Cruise, Patrick Swayze, C. Thomas Howell, Matt Dillon, Emilio Estévez y Ralph Macchio. Pero la fama no fue todo maravillas para actor que empezó a aficionarse al alcohol o las drogas. El 1990 pasó por una clínica de desintoxicación con el apoyo de la mujer de su vida, Sheril Berkoff, una maquilladora y diseñadora de joyas con quien se casó y tuvo dos hijos, Mattew Edward y John Owen.