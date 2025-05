Redacción Uppers 16 MAY 2025 - 10:44h.

La actriz de 67 años apuesta por dos looks totalmente distintos para deslumbrar en la alfombra roja

Andie MacDowell y su defensa de la belleza a los 60: "Hay algo en los ojos que no tienes con 20"

Andie MacDowell ha maravillado a su paso por el Festival de Cannes apostando por dos looks totalmente distintos para destacar en la alfombra roja. Primero, con un elegante esmoquin entallado y el cabello recogido; y después con un vestido lencero metalizado que combinaba a la perfección con su melena al natural. Ambos looks coincidían en destacar una de sus mayores señas de identidad: el glamour de su cabellera con canas.

Hace ya mucho tiempo que la actriz de 'Cuatro bodas y un funeral', de 67 años, dejó de ver las canas como un enemigo -si es que alguna vez lo hizo- para abrazarlas e integrarlas en su imagen personal como símbolo de empoderamiento y belleza natural.

En su caso, además, le favorece el tono de su cabello al natural. “No creo que sea gris. ¡Creo que es plateado! (...) No me gusta la palabra gris. Gris suena apagado. Mi pelo no tiene nada de apagado; es un color precioso. ¡Me siento afortunada de tener todos estos tonos diferentes!”, contaba en una entrevista con NewBeauty.

Dos looks distintos y complementarios

MacDowell eligió recoger su larga melena a lo 'garçon' para deslumbrar en la presentación de 'Misión Imposible: The Final Reckoning', combinándolo con un impecable traje de chaqueta masculino que se ajustaba al estricto 'dress-code' impuesto por la organización del festival y dejaba claro que la elegancia va más allá de un vestido de gala. Para el calzado, optó por unos salones de brillos con tacón alto que le aportaban el último toque de glamour a 'outfit'.

Pero para el siguiente día optó por un beaty look que redefinía la elegancia para mujeres mayores de 60 años, abrazando en esta ocasión su vertiente más femenina. En esta ocasión lució un peinado con ondas pronunciadas y raya media que resaltaba su cabellera con canas y creaba un efecto degradado en tono platinado que no podía resultar más favorecedor. Para el atuendo eligió un diseño tipo lencero corte midi, con caída amplia, escote en V y detalles de encaje negro en los bordes, que reafirmaba su espectacular belleza natural.

"Quiero ser vieja. No quiero ser joven"

La actriz norteamericana es una firme defensora de la necesidad de cambiar la percepción sobre las canas como un hándicap. “A mí me da risa cuando alguien dice que me hace parecer mayor. O sea, ¿qué te parece que parezco? ¿Qué parezco de 75? ¿Solo porque me dejé las canas? Sé que es algo que ocurre en nuestro cerebro, con las mujeres con el pelo canoso, pero no me importa (...) Quiero ser vieja. Estoy cansada de intentar ser joven. No quiero ser joven. He sido joven, y ser una persona mayor intentando ser joven... ¡Qué esfuerzo! Es muchísimo esfuerzo", contaba en 'NewBeauty.