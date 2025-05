El príncipe Harry y Meghan Markle celebran su séptimo aniversario de bodas desde su casa de Montecito, California

La duquesa de Sussex ha compartido aproximadamente 40 instantáneas nunca antes vistas sobre sus vidas

Este lunes 19 de mayo, el príncipe Harry y Meghan Markle celebran su séptimo aniversario de bodas, una fecha marcada en el calendario de los duques de Sussex y que la exactriz ha querido celebrar a través de sus redes sociales.

La duquesa de Sussex ha publicado fotos inéditas de ambos durante los últimos años así como de sus hijos, Archie y Lilibet. Aproximadamente un total de 40 imágenes nunca antes vistas que narran su historia de amor, desde sus inicios hasta su vida familiar actual en Montecito, California.

La publicación, acompañada por la canción 'I'm Gonna Be (500 Miles)' de The Proclaimers, ha incluido instantáneas de sus primeros viajes juntos, su compromiso en 2017, la ecografía de uno de sus hijos, momentos íntimos con ellos y recuerdos de su boda en 2018 en la Capilla de San Jorge en Windsor Castle.

Tal y como se observa, todas esas capturas se encuentran dentro de un marco colocado en su casa junto a varios mensajes escritos en papeles. En uno de ellos se lee el título: "Nuestra historia de amor".

Junto a ello, Meghan ha manifestado: "Siete años de matrimonio. Una vida de historias. Gracias a todos ustedes (ya sea a nuestro lado, o desde lejos) que nos han amado y apoyado a lo largo de nuestra historia de amor. los apreciamos. ¡Feliz aniversario!".

Desde su boda en 2018, las vidas de Harry y Meghan no han vuelto a ser las que eran. Tras su decisión de alejarse de la familia real británica en 2020, se establecieron en California. Desde allí, el hijo del rey Carlos III continúa su labor filantrópica con los Invictus Games y proyectos en África, mientras que Meghan ha lanzado su marca de estilo de vida 'As Ever' y la serie de Netflix 'With Love, Meghan', centrada en cocina y jardinería.