Meghan Markle ha abierto las puertas de su vida y se ha sincerado sobre su matrimonio con el príncipe Harry, la crianza de sus hijos Archie y Lilibet, su discreta vida en Montecito y ha dado su opinión sobre el título de Sussex.

Ante el estreno de nueva serie de Netflix, 'With Love, Meghan', que llega este 4 de marzo, la duquesa ha concedido una entrevista a la revista 'People' compartiendo detalles sobre su familia y sus proyectos profesionales.

Sus proyectos

En esta producción, Meghan ofrece una visión íntima de su vida cotidiana, compartiendo sus pasiones por la cocina, la decoración y la jardinería. La serie consta de ocho episodios en los que la duquesa se muestra de una manera que, según sus propias palabras, nunca antes había estado frente a las cámaras.

Aunque el príncipe Harry aparece brevemente en la serie, Meghan ha destacado el apoyo incondicional de su esposo, quien visitaba frecuentemente el set de rodaje junto a sus hijos.

Este proyecto marca un regreso a los orígenes de Meghan, recordando su blog de estilo de vida 'The Tig', que dejó al comprometerse con el príncipe Harry. Al respecto, Meghan ha narrado: "Me encantaba 'The Tig', pero sin duda amo más a mi marido. Así que esa fue una decisión que tomé en ese momento y no la cambiaría ni por un segundo". Aunque su hijo mayor de apenas cinco años ya le ha advertido: "Mamá, no trabajes demasiado", ha recordado Markle.

Respecto a su nueva empresa de estilo de vida, inicialmente llamada 'American Riviera Orchard' y ahora renombrada 'As ever', Meghan ha admitido que ha sido un camino lleno de aprendizajes. Ha acentuado que ha habido muchos giros y vueltas en el proceso y lo ha descrito como "una curva de aprendizaje". Además, tiene previsto lanzar un pódcast en primavera en colaboración con Lemonada Media.

Su relación con Harry

En cuanto a su matrimonio con Harry, ha expresado que ambos adaptan su rutina a las necesidades de sus hijos, pero también priorizan tiempo para ellos como pareja disfrutando de lo que llaman "citas de día", que se traduce en comer juntos, y "recapitulaciones nocturnas", cuando se relajan en la noche y se preguntan cómo ha ido su día.

Han pasado siete años del día de su boda con el príncipe, y fue en ese mismo instante cuando la difunta reina Isabel II les otorgó el título de Sussex. Ahora ha dado su opinión sobre ello. "Es nuestro nombre en común como familia y creo que no me había dado cuenta de lo importante que sería para mí hasta que tuvimos hijos. Me encanta que Archie, Lili, Harry y yo tengamos ese nombre juntos. Significa mucho para mí. Es parte de nuestra historia de amor", ha resaltado.

Su vida en Montecito

La nuera del rey Carlos III también ha desvelado al medio estadounidense cómo es su rutina familiar diaria, asegurando que Harry se encarga tanto de preparar la mochila de los niños como de llevarlos al colegio. "Nos aseguramos de que todo esté listo para el día siguiente. Nos gusta empezar las mañanas sin prisas", ha explicado Markle.

Asimismo, la duquesa ha subrayado que si hay algo que valora profundamente de su vida en Montecito son las relaciones que ha construido con sus vecinos. Ha revelado que disfruta de actividades como noches de chicas y sesiones de pilates con amigas.

"Tengo un par de amigas aquí. Son madres que se quedan en casa y mujeres que trabajan con empleos normales, que no están en el ojo público. Pasamos de conectarnos simplemente a través de nuestros hijos a tener noches de chicas o hacer pilates juntas". También acude a reuniones con los padres de los compañeros de clase de sus hijos, lo que le ha permitido fortalecer lazos y crear un círculo de apoyo. "Vamos a muchas cenas, y no solo a las casas de la gente o a las salas privadas, simplemente vamos a restaurantes. Me encanta poder divertirnos", ha aseverado.

Fue hace cinco años cuando se mudaron a Estados Unidos tras abandonar la familia real británica, y durante el proceso para adaptarse a su nueva realidad, Meghan ha señalado que la pequeña localidad ubicada en California se ha vuelto su gran refugio: "Una vez que nos conoces, creo que quieres que tengamos la misma normalidad que otros padres, a pesar de lo diferente que sea nuestra situación".

