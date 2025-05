Redacción Uppers 21 MAY 2025 - 16:30h.

Hace doce años que el icónico futbolista colgó las botas, pero aún echa "de menos entrenar todos los días"

Las reflexiones de David Beckham a punto de cumplir 50: ejercicio, alimentación y filosofía vital

Hace doce años que David Beckham se retiró del fútbol profesional tras una exitosa carrera en la que ganó seis títulos de la Premier League con el Manchester United y una Liga con el Real Madrid. Desde que colgó las botas, ha demostrado tener mucho olfato para los negocios, embarcándose en inversiones exitosas y asumiendo la copropiedad del club Inter Miami de la MLS en el que milita Leo Messi. Pero a pesar de todo, el icónico deportista confiesa en un reportaje en 'Time' que le encantaría volver a jugar.

"Hay muchos jugadores que dicen: 'Bueno, echo de menos el vestuario. Echo de menos las bromas'. Yo no echo de menos nada de eso, porque lo tengo con mi familia y con mis amigos. Echo de menos entrenar todos los días. Echo de menos jugar todos los fines de semana. Todos los días, me despierto y siento que me falta algo. Incluso a los 50 años, en mi cabeza, todavía puedo jugar", admite el exfutbolista.

Sin tiempo para la crisis de la mediana edad

Por supuesto, Beckham no ha descuidado su físico. Aún mantiene una estricta rutina de ejercicios, con sesiones intensas de running y entrenamientos de fuerza. Pero aunque mentalmente se siente como un joven de 25 años, su cuerpo ya no puede responder como lo hacía cuando era el capitán de Inglaterra en la década de los 2000. Tampoco lo quita el sueño.

Para el 'spice boy' la expresión 'crisis de la mediana edad' no tiene sentido. Básicamente porque no tiene tiempo para sentarse a pensar en crisis. Además de sus labores al frente del Inter Miami, Beckham tiene muchos intereses comerciales que lo mantienen ocupado. Desde sus líneas de suplementos y gafas hasta su productora audiovisual, pasando por colaboraciones con marcas como Stella Artois y Hugo Boss. Y eso sin contar su compromiso filantrópico, en particular con UNICEF, donde es uno de sus embajadores de buena voluntad con más años de servicio.

El síndrome del nido vacío

Eso sí, a medida que los cuatro hijos que tiene con Victoria van creciendo también cambia su vida familiar. En una entrevista con 'Men's Health' el exfutbolista admitía que fue "doloroso" lidiar con el síndrome del nido vacío cuando Brooklyn, Romeo y Cruz comenzaron a seguir su propio camino lejos del hogar. "Pasamos de tener otras cuatro personas en casa a únicamente una, Harper”, relataba Beckham, quien, a pesar de ser un hombre muy organizado y disciplinado, echó de menos el caos que dejaban sus hijos en el hogar. “Son bastante buenos. Siempre me invitan al pub cuando van con sus amigos”, comentaba entre risas, dejando claro que el cariño y la complicidad entre ellos seguían presentes.