Redacción Uppers 21 MAY 2025 - 10:33h.

La artista, de 66 años, homenajea a su difunta madre, Madonna Louise Ciccone, con un look de estilo retro que recuerda a los 50 y 60 del siglo pasado

Madonna y Elton John entierran el hacha de guerra: cómo hacer las paces con un amigo tras años sin hablaros

Compartir







Si por algo se ha caracterizado siempre Madonna es por reinventarse continuamente, tanto en lo musical como en lo estético. Esa capacidad camaleónica la ha convertido en la reina del pop y en un icono de moda que no deja de sorprender. De hecho, días atrás impactaba en la Met Gala 2025 con un radiante esmoquin de Tom Ford en color crema y un puro, en uno de los looks más rompedores de la noche. Y ahora, a sus 66 años, deja atrás su emblemática melena rubia para cambiar nuevamente de imagen inspirándose en su madre fallecida, Madonna Louise Ciccone.

La artista compartió su última transformación en sus redes sociales con una serie de imágenes en las que aparece con un peinado corto con ondas voluminosas y un color muy oscuro de pelo, de estilo retro, que recuerda a las décadas de los 50 y 60. Aunque lo más probable es que se trate de una peluca, la propia Madonna desvelaba que quería rendir homenaje a su difunta madre, que murió por un cáncer de mama cuando ella tenía tan solo cinco años. "Extrañaba a mi madre, así que me inspiré en ella...", escribía.

PUEDE INTERESARTE Tres generaciones: quién es quién en la foto country de Madonna con su padre y sus seis hijos

Demasiado para una niña de 5 a ños

A lo largo de los años Madonna ha hablado muchas veces de la huella que le dejó perder a su progenitora a tan temprana edad. "Fue como si me arrancaran una parte del corazón", ha confesado en alguna ocasión. "Me vi obligada a crecer deprisa y a entender la muerte de mi madre, a comprender lo psicológico, todas las cosas que estaban pasando. Creo que fue demasiado para una niña", revelaba en el documental de Sky 'Becoming Madonna'.

"Extraño a mi madre todos los días y he fantaseado durante décadas sobre cómo sería tener una madre a la que pedir ayuda, guía, cuidados y sabiduría, y aun así rechacé la idea de ser madre hasta bien entrada la treintena porque asociaba la maternidad con el sacrificio, el sufrimiento y, en última instancia, la muerte, y no quería nada de eso", escribió en una publicación de Instagram en el 2023.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Uppers para enterarte de todo! Newsletter de Uppers ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Íntimo y personal

En estas imágenes la ambición rubia también aparece con una sudadera negra estampada, collares cruzados y una expresión serena que en conjunto o evoca una estética íntima y nostálgica, distinta a su habitual estética provocadora y en sintonía con el sentimiento elegíaco de la sesión. "Me obsesioné mucho con la muerte y con la idea de que nunca se sabe cuándo llegará, así que hay que hacer todo lo posible constantemente para disfrutar de la vida al máximo", declaró a Interview en 2014, unas palabras que seguramente siempre tiene presentes.