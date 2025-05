Así fue la relación de Julio Iglesias con sus padres: una madre alejada de los medios y un polémico padre

El cantante mantuvo una excelente relación con ambos conyugues quienes se separaron en 1985

MadridEl 28 de septiembre de 1943 es una fecha especial para los seguidores incondicionales de Julio Iglesias, ya que ese día nació en un hospital madrileño del barrio de Lavapiés. Hijo del doctor gallego Julio Iglesias Puga y de Rosario de la Cueva y Perignat, Julio siempre estuvo muy unido a sus padres, quienes fallecieron con apenas tres años de diferencia entre sí.

Criado en el barrio de Argüelles y con veranos en Galicia, la tierra natal de su padre, Julio compartió su infancia con su hermano pequeño, Carlos, con quien solo se llevaba dos años. Sin embargo, no todo fue fácil en la familia del cantante. Su padre, conocido popularmente como Papuchi, se casó con María del Rosario de la Cueva y Perignat, Charo para sus amigos, en un matrimonio que estuvo lleno de altibajos. “Empecé a ser infiel a mi mujer al tercer año de casados. Me casé muy enamorado con una chica muy guapa. La quería mucho, pero soy un hombre al que le han gustado mucho las faldas”, reconoció el doctor en sus memorias. Las continuas infidelidades complicaron significativamente la convivencia familiar. Durante los años del matrimonio, la familia viajaba constantemente entre España y Miami, ciudad donde finalmente se establecieron.

En 1985, el matrimonio terminó y Charo decidió quedarse en Florida para estar cerca de sus hijos y nietos, con quienes mantenía una relación excelente. “Soy una persona a la que no le gusta salir en la prensa. El popular es mi hijo. Yo solo soy su madre y no me gustan esas cosas de ser noticia. Pienso que mi puesto está en pasar inadvertida”, aseguraba en la revista ¡Hola!. Siempre alejada de los medios, Charo se mostró orgullosa de Julio, quien afirmaba que la fama “le ha hecho ganar un nombre, pero no le ha quitado nada”. Tras sufrir un amago de infarto, fue operada del corazón en 1995, y pasó sus últimos años junto a su familia. Falleció en marzo de 2002, en su casa de Coral Gables, Florida, tras varios meses de salud deteriorada.

Dos matrimonios, un secuestro y la salud de su hijo

El doctor Iglesias Puga fue una eminencia médica en España. "En un momento dado hice la revolución en la medicina española al crear la Maternidad de la calle O'Donnell (...). Conseguí que las mujeres pasaran de antiguas salas con treinta o cuarenta camas a habitaciones cómodas de dos camas con baño propio. Era la maternidad más moderna de Europa, el orgullo de España entera. Llevé a la práctica la idea de que, ante la maternidad, no podía distinguirse a la mujer rica de la pobre. Todas tenían los mismos derechos y la misma asistencia", declaró en una entrevista para ¡Hola!.

Papuchi confesó que las mayores dificultades de su vida fueron "la guerra, mi secuestro y la grave enfermedad de uno de mis hijos". “Las tres son difíciles de superar: la guerra porque estuve a punto de morir en varias ocasiones; mi secuestro por lo inesperado y por lo duro, pero lo que más me marcó fue la idea de perder a uno de mis hijos". El grave accidente automovilístico de Julio Iglesias, que pudo dejarlo paralítico y acabó con su carrera futbolística, supuso un antes y un después para toda la familia. Además, el secuestro del doctor por parte de la banda terrorista ETA en 1981 constituyó otro episodio dramático que llevó a la familia a establecerse definitivamente en Estados Unidos.

En los últimos quince años de vida, Papuchi estuvo junto a su segunda esposa, Ronna Keitt, con quien se casó en marzo de 2001, aunque no lo hicieron público hasta después del fallecimiento de Charo. Con Ronna, 38 años menor que él, tuvo a su hijo menor, Jaime, nacido el 18 de mayo de 2004, y a su hija Ruth Ann, nacida el 26 de julio de 2006, poco después de su fallecimiento en 2005. El destino quiso que Ruth Ann, quien no llegó a conocer a su padre, compartiera fecha de cumpleaños con él.

Julio Iglesias mantuvo siempre una relación excepcional con sus padres. “Me parezco tanto a mi padre... lo recuerdo libre, liberal, sin miedo, no libertino, pero liberal, sin izquierdas ni derechas, solo con la generosidad de amar a sus hijos increíblemente. Todos los días de mi vida, como si me golpearan en la nuca, aparece inmediatamente la imagen de mi padre. Todo lo que hago y pienso hacer siempre me lleva a reflexionar diciendo: 'qué lástima que mi padre no esté aquí'. Son reflexiones naturales, genéticas, que van en la sangre y no se olvidan jamás”, recordó Julio Iglesias en una entrevista en HOLA TV.