¿Qué fue de Rick Moranis, el mítico actor de los Cazafantasmas?

El actor Rick Moranis se alejó del cine tras la muerte de su mujer para poder ocuparse de sus hijos

Johnny Depp y su curiosa obsesión con las Barbies

Compartir







MadridTodo aquel amante del cine de los 80, recordará al actor Rick Moranis. Sus gafas, su ropa ochentera y sus papeles eran signo de diversión en la gran y pequeña pantalla. 'Cazafantasmas' o 'Cariño, he encogido a los niños', fueron solo dos de sus películas más míticas. Pero tras una carrera plagada de grandes éxitos, el actor se alejó de los focos tras la muerte de su mujer con el objetivo de centrarse en el cuidado de sus hijos.

Moranis se casó con la diseñadora de vestuario Ann Belsky en 1986, con la que tuvo dos hijos. Desafortunadamente, Ann fallecía de cáncer en febrero de 1991. Tras este trágico suceso, el actor compaginó su carrera como pudo a lo largo de la década de los 90, rodando las dos secuelas de "Cariño, he encogido a los niños" y otros éxitos como 'Los Picapiedra', 'Pequeños gigantes' o 'Mi querido enemigo'. Pero en 1997 decidió tomarse un descanso interpretativo para cuidar de sus hijos, un descanso que se ha ido alargando hasta hoy. "Me tomé un descanso, que se convirtió en un descanso más largo", comentaba en la entrevista a The Hollywood Reporter."A la gente le pasan cosas todo el tiempo, y la gente hace ajustes, cambia de carrera, se muda a otra ciudad. En realidad, eso fue todo lo que hice".

PUEDE INTERESARTE De Tom Cruise a Halle Berry: diez actores que se jugaron la vida durante los rodajes

Desde 1997 el actor solo ha aparecido en el cine poniendo su voz a películas de animación, como la saga 'Hermano Oso'. Reside en Nueva York y no ha dejado de trabajar, en el mundo de la radio, grabando discos de comedia y escribiendo editoriales en revistas y periódicos. Pero, según comentó en la entrevista mencionada en 2015, ya con sus hijos criados, había vuelto a mirar guiones buscando algo interesante y, por fin, parece que el momento ha llegado. Hace algo más deán año el actor escribía en us cuenta de Twitter: “Cariño, he vuelto”, confirmando que a sus 72 años podría volver a convertirse en Wayne Szalinski en la cuarta entrega de 'Cariño, he encogido a los niños'.

La música, la radio y el humor

A principios de los años 70, Moranis empezó a hacer de DJ en una cadena local de radio, la CFTR-AM, que acababa cambiar de estilo. Poco a poco, le fue picando la curiosidad de hacer algo más. De hecho, aún trabajó en otra emisora como DJ de tarde, la CHUM-FM, antes de ganarse una cierta fama como cómico radiofónico.

Cuando se retiró del cine se estableció en Nueva York y además de centrarse en el cuidado de sus hijos, encontró en la música country toda una nueva versión de sí mismo. Una pasión por la música que mezclaba con el humor.

Su primer disco, “The Agoraphobic Cowboy” (2005), era un homenaje a aquellos artistas de su infancia que mezclaban country con chistes, mientras que 'My Mother's Brisket & Other Love Songs'(2013), su segundo disco en ocho años explora por primera vez el legado judío de su familia. Gracias a su primer disco estuvo nominado al Grammy al mejor álbum de comedia.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Uppers para enterarte de todo! Newsletter de Uppers ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Desde luego, algo que nunca le ha faltado, ni siquiera en sus años de mayor inactividad, es el cariño de sus fans. “La gente es muy agradable cuando me conoce”, declaró en 2015, atribuyendo el hecho a la propia amabilidad de su comedia. “En aquellos tiempos nos guiábamos por un cierto sentido del gusto, y había algunos sitios a los que no llegábamos en términos de fluidos y funciones corporales. Creo que (los fans) tienen nostalgia de eso”.