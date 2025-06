Celia Molina 04 JUN 2025 - 11:33h.

Durante el acto de conmemoración de la Carta Puebla de Brañosera, una mujer le pidió al rey un justificante para el instituto de su hija

Los Reyes de España acudieron el martes a Brañosera (Palencia) para presidir el acto de conmemoración del 1.200 aniversario de la primera Carta Puebla de nuestro país, otorgada en el año 824 a los primeros pobladores de esta localidad. Brañosera fue el primer fuero castellano, se considera el primer fuero municipal en la historia de España y, su carta de repartición del territorio, uno de los primeros documentos de autogobierno local en Europa.

Durante su visita, el rey Felipe dio un discurso en el que, además de alabar la "garantía de las libertades" que supuso la carta del año 824, también puso el foco de atención en la España vaciada y la necesidad de que ésta tenga cubiertos sus servicios básicos. Así, Felipe aseguró que "en ningún lugar como en los pueblos se hace la vida democrática tan tangible, tan real" y ejemplarizó en Brañosera "los retos y preocupaciones que están ligados a la 'España vaciada' y a una visión común a la de muchos pueblos en Castilla y León".

"¿Me puedes firmar un justificante?"

Por ello, el monarca considera que es necesario "el esfuerzo de los vecinos y el trabajo coordinado de las administraciones" para asegurar los servicios básicos, fomentar el empleo y las condiciones para el emprendimiento, ofrecer educación de calidad, asistencia a los mayores, y favorecer el bienestar y el porvenir a las familias. Sus palabras recibieron el aplauso de todos los presentes, entre los que se encontraban el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco; el ministro de Poítica Territorial, Angel Víctor Torres; el delegado del Gobierno en la Comunidad, Nicanor Sen; el presidente de las Cortes de Castilla y León, Carlos Pollán; y la presidenta de la FRMP y de la Diputación de Palencia, Ángeles Armisén.

Sin embargo, la gran protagonista del día no fue ninguna de estas personalidades, si no la madre de una vecina del pueblo, que se ha hecho viral en las redes por el peculiar favor que le pidió al rey Felipe VI. Cuando sus majestades llegaron al evento, se acercaron afablemente a saludar a todas las personas que se habían reunido para verles. Lo que no esperaba Felipe es que la madre de una de las jovencitas que estaban apostadas detrás de una valla, con toda la responsabilidad del mundo, le fuera a pedir "un justificante" para su hija, que explicara su ausencia en el centro educativo al que acude habitualmente. Con mucho humor, llegaron a pedirle que les "firmara una bandera de España" para demostrar que, efectivamente, habían estado con él, a lo que el rey respondía que "con la foto que se habían sacado" ya iban a poder justificar todo lo que les hiciera falta.