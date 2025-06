La empresa editorial del rapero Eminem demanda a Meta por supuestamente distribuir su música sin los debidos permisos de licencia

Mariah Carey ganó en marzo la demanda por los derechos de su éxito ‘All I Want for Christmas is You’

Compartir







La empresa editorial del rapero Eminem, Eight Mile Style, ha presentado una demanda contra Meta -la empresa matriz de Facebook, Instagram o WhatsApp-, por una presunta inacción en la distribución de la música del rapero a través de sus plataformas sin los debidos permisos de licencia.

Según informan varios medios estadounidenses, la demanda ha sido presentada ante el Tribunal de Distrito del Este de Míchigan y en ella se alega que Meta "a pesar de no contar con licencia" ha reproducido y sincronizado las grabaciones de Eminem con contenidos visuales a través de millones de vídeos, que han sido vistos "miles de millones de veces".

PUEDE INTERESARTE Vin Diesel logra que se desestimen cuatro cargos pero sigue la acusación por agresión sexual: el mensaje de su abogado

"La infracción durante años y en curso por parte de Meta de las composiciones de Eight Mile es otro caso de una empresa de un trillón de dólares que explota los esfuerzos creativos de artistas musicales para el obsceno beneficio monetario de sus ejecutivos y accionistas sin licencia y sin tener en cuenta los derechos de los propietarios de la propiedad intelectual", continúa Eight Mile Style en la demanda que ha publicado 'Rolling Stone'.

Eight Mile Style es propietaria de 243 composiciones musicales de Eminem

Eight Mile Style es propietaria de 243 composiciones musicales de Eminem, entre ellas las míticas 'Lose Yourself', 'The Real Slim Shady', 'Forgot About Dre'.

Aunque en su demandan reconocen que la empresa tecnológica "ha retirado varias de las composiciones" de sus bibliotecas musicales en los últimos meses, incluida 'Lose Yourself', explican que aún están disponibles una versión de karaoke, un instrumental de piano y una versión normal de un artista diferente.