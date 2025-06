Bárbara Rey ha asegurado en una entrevista con el periódico 'El País' que su relación con el rey Juan Carlos I "fue tremenda"

El divertido momento que ha protagonizado el rey emérito Juan Carlos I junto a una señora en el puerto de Sanxenxo

Bárbara Rey ha concedido una entrevista al diario 'El País' en la que asegura que el rey emérito estuvo más enamorado de ella que ella de él. Aún así la vedette asegura que en lo sentimental don Juan Carlos I era más de encapricharse que de enamorarse.

La artista y colaboradora también ha contado que la insistencia del rey emérito en la relación que mantuvieron "fue tremenda" y que ella se sintió como "la elegida". Además, Bárbara Rey ha asegurado que, durante sus años de relación, el rey Juan Carlos era tacaño y de pocos regalos. Afirma Bárbara Rey que el emérito no la ha demandado, porque nunca ha hablado mal de él.

La demanda del rey emérito

La entrevista se produce tan solo unas semanas después de que se conociese que el rey emérito presentará, finalmente, una demanda contra el expresidente de Cantabria y secretario general del PRC, Miguel Ángel Revilla, en los juzgados de Madrid tras la fallida conciliación celebrada en Santander.

El medio de comunicación 'El Diario Montañés' lo confirmaba después de que la conciliación del 16 de mayo concluyera sin avenencia, un acto en el que el emérito no se presentó --sí su abogada, Guadalupe Sánchez, y su procurador-- y en el que Revilla no se retractó en sus palabras sobre el monarca porque cree que lo que ha dicho es verdad.

"Yo no rectifico en nada de lo que mis condiciones personales me hacen pensar que estoy en lo cierto", afirmó el regionalista el pasado viernes a la salida de los juzgados de Santander.

Tras no tener éxito la conciliación, el expresidente cántabro ya temía que el emérito --que el mismo día en que no se presentó a la conciliación salió a navegar en el municipio pontevedrés de Sanxenxo-- iba a continuar la causa judicial contra él. "Me veo en el banquillo a punto de cumplir 83 años", señaló.

Además de una rectificación pública, Juan Carlos I reclamaba 50.000 euros por manifestaciones injuriosas en programas de televisión al regionalista.