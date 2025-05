Emocionado y con la voz entrecortada, el expresidente cántabro ha confirmado que el emérito Juan Carlos y él irán a juicio

El acto de conciliación entre Juan Carlos I y Miguel Ángel Revilla: el rey emérito no acudirá a la cita judicial en Santander

Compartir







Finalmente no ha habido conciliación entre Miguel Ángel Revilla y el rey Juan Carlos. Así lo ha confirmado este viernes 16 de mayo en Santander el político al concluir el acto, en las inmediaciones de la sala de vistas número 9 del complejo judicial de Las Salesas. "No rectifico en nada, no acepto injusticias, iremos a juicio. Me mantengo en lo que he dicho, yo no me he inventado las noticias", ha aseverado.

"Lo que demandan es que reconozca que he mentido tanto en el tema de la corrupción como en el dinero que tiene fuera, y mi equipo ha dejado claro que no he mentido, que he bebido de las fuentes en las que he obtenido la información. Me he mantenido en la línea que me ha caracterizado toda la vida sin poder vivir con lo injusto, y este hombre ha dilapidado una trayectoria en la que nos hizo a los españoles tenerle en un pedestal", ha añadido.

El expresidente cántabro ha señalado que ha sido "el portavoz de una opinión generalizada que tenemos los españoles de que este hombre nos ha defraudado, y yo, en mi obligación de personaje público, lo que he hecho es expresarlo", y se pregunta "por qué yo, por qué me demanda a mí, si yo me he nutrido de fuentes".

Así, con la voz entrecortada y visiblemente emocionado, el expresidente cántabro ha confirmado que el emérito Juan Carlos y él irán a juicio. "He tenido que hacer una aclaración cuando su equipo ha dicho que Don Juan Carlos no tiene los privilegios que tengo yo, y me he quedado alucinado, yo no tengo avión privado ni viajo con guardaespaldas", ha continuado.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Sobre el juicio, ha declarado que "se celebrará cuando sea y desfilarán muchos testigos". "Yo creo en la justicia. Nunca me he visto en un caso como estos, y me veo en el banquillo a punto de cumplir 83 años, no me lo esperaba. Jamás he hecho nada en lo que no crea firmemente, y mi certeza es que este hombre ha defraudado a muchísimos, y especialmente a mí, que he tenido una relación más afectiva que la que puede haber entre un rey y un presidente de una comunidad autónoma, pero cuando se cae la imagen de este hombre, la obligación es decirlo".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Pese a que el emérito no se ha desplazado hasta la ciudad de Cantabria, permaneciendo en Sanxenxo y dejándolo en manos de su equipo legal, la prensa y la sociedad española esperaba con ansias este momento.

Escasos minutos antes de las 10:00 horas, el expresidente de Cantabria, que había instado a Juan Carlos I a "a dar la cara" en esta cita judicial, había llegado a la sala judicial. En las inmediaciones, ya había charlado brevemente con los medios allí presentes, asegurando que "previsiblemente acabe en juicio". "Juan Carlos me ha defraudado, ha sido una enorme decepción, yo he sido un gran defensor del rey", ha lamentado.

Asimismo, Revilla manifestaba que "no voy a rectificar en nada" y que está "tranquilo": "No he matado a nadie, no he hecho nada ilegal". "Me gustaría que pidiera perdón de verdad y que repatriara todo el dinero que tiene por ahí".

El padre del rey Felipe VI reclama al político una rectificación y 50.000 euros por declaraciones sobre él que considera "injuriosas". De no llegar a un acuerdo, se hará constar que el acto terminó sin avenencia y el exmonarca podría gestionar la demanda ya en Madrid. Se trata de la primera vez que un soberano español emprende acciones legales contra un político.

Fue el pasado 1 de abril cuando la representación legal del emérito anunció que emprendía acciones legales por derecho al honor contra Revilla por "expresiones calumniosas e injuriosas" contra él, como "evasor", "apátrida fiscal", autor de "tropelías" o presunto "corrupto", desde mayo de 2022 hasta enero de 2025.

La letrada de Juan Carlos I en esta demanda, Guadalupe Sánchez, que también representa al novio de Isabel Díaz Ayuso, reclama a Revilla la rectificación de manera pública y una indemnización de 50.000 euros por los daños morales causados a su representado. De serle abonados, serán donados a Cáritas, según comunicaron.

Fuentes de Zarzuela señalaron entonces que se trataba de "una iniciativa personal" del emérito "a través de sus abogados privados", sobre la que la Casa Real no había sido consultada.