Qué fue de la actriz Jill Schoelen, la primera prometida de Brad Pitt

La actriz le rompió el corazón Brad Pitt enamorándose de otro en un rodaje

Cuidarse como Brad Pitt: las cremas del actor aterrizan en España

Compartir







MadridBrad Pitt es conocido por ser un conquistador nato, algo que se evidencia no solo en su atractivo físico, sino también en la larga lista de parejas que han pasado por su vida amorosa. Actrices como Juliette Lewis, Gwyneth Paltrow, Jennifer Aniston y Angelina Jolie forman parte de su historial romántico. Actualmente, Pitt mantiene una relación con Inés Ramón, una joven de 31 años que anteriormente estuvo casada con el actor Paul Wesley, reconocido por su participación en la serie The Vampire Diaries.

Entre las numerosas mujeres que han formado parte de la vida sentimental de Brad Pitt destaca Jill Schoelen, una de sus primeras parejas y su primera prometida, aunque su historia no terminó en boda. Schoelen, aunque poco conocida en aquel momento, se ha desempeñado como actriz, escritora, productora, cantante y compositora.

La pareja se conoció en 1987 durante el rodaje de la película Cuttin Class. Su relación duró alrededor de un año, periodo en el que Pitt llegó a pedirle matrimonio. Aunque inicialmente Jill aceptó, finalmente terminó enamorándose del director de su siguiente película, que rodaba en Hungría. Precisamente allí viajó Pitt para sorprenderla, solo para descubrir la amarga realidad. El propio actor confesó en una entrevista con The Sun lo traumática que fue aquella ruptura: "Me quedé tan en shock que solo pude decir: 'Me marcho de aquí'".

Fuentes cercanas han confirmado la intensidad de los sentimientos que existían entre ambos. En 2013, el medio RadarOnline publicó unas supuestas cartas que intercambiaron cuando eran pareja, en las que podían leerse expresiones como "no puedo dejar de pensar en ti" y "te voy a querer para siempre".

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Uppers para enterarte de todo! Newsletter de Uppers ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Sin embargo, la carrera artística de Jill Schoelen comenzó mucho antes de su relación con Brad Pitt. En 1981 grabó un piloto televisivo junto a Nicolas Cage y Crispin Glover, tras lo cual participó en diversas películas, entre ellas D.C. Cab (1983), The Stepfather (1987), junto a Terry O'Quinn, y When a Stranger Calls Back (1993), en la que compartió pantalla con Charles Durning.

Fue especialmente la película de terror El padrastro (1987) la que consolidó su carrera, posicionándola como una de las actrices más populares del momento y convirtiéndola en una de las destacadas 'scream queens' de los años 80. Gracias a este éxito llegó a protagonizar la película en la que conoció a Brad Pitt.

Madre y cantante

Más adelante, Schoelen contrajo matrimonio con el compositor Anthony Marinelli y decidió retirarse del cine para dedicarse plenamente a la crianza de sus hijos. La pareja terminó separándose en 2002. Desde entonces, Jill Schoelen se dedicó especialmente a la música jazz, llegando a grabar varios discos. A finales de 2023, anunció en redes sociales su regreso al mundo del cine tras casi tres décadas de ausencia, protagonizando la película Mr. Christmas junto a Tom Claren y Charlie Schlatter.

Desde que hizo público su regreso, Schoelen se ha enfocado intensamente en su carrera cinematográfica, sin abandonar la música que tantas satisfacciones le ha proporcionado en estos años. Según el portal therichest.com, posee un patrimonio estimado en 5 millones de dólares, una cifra considerable.

Sus hijos continúan siendo lo más importante para ella, y dedica todo el tiempo posible a compartir con ellos, aunque estos ya han alcanzado una vida independiente, pues su hijo mayor tiene actualmente 30 años.