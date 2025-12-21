Charlotte Rampling: "Es difícil aceptar verse envejecer, pero no debemos hacerle demasiado caso"

"Cuando la gente se arregla el rostro, acaba por no tener expresiones", reflexiona la actriz británica

Blanchett, Rampling, Clooney, Law y más: la experiencia es un grado en Venecia

Compartir







En una industria que tradicionalmente celebra la juventud por encima de la madurez, Charlotte Rampling sigue imponiendo su presencia en alfombras rojas, festivales internacionales y producciones cinematográficas relevantes. Y a sus casi 80 años lo hace sin rendirse a los estándares artificiales de belleza ni a la ansiedad cultural sobre la edad. Por eso es un modelo de elegancia y autenticidad.

A su paso por la 32ª edición del Festival de Cine Independiente de Barcelona para presentar su película 'L’ancre', volvió a hacer gala de su actitud reflexiva hacia la edad y el envejecimiento. "Es difícil aceptar verse envejecer, pero no debemos hacerle demasiado caso. Ni cambiarnos la cara. Cuando la gente se arregla el rostro, acaba por no tener expresiones", meditaba según recoge 'Fotogramas'.

No es ni mucho menos la primera vez que la actriz de 'Portero de noche' se refiere a la ansiedad por cumplir años y por los cambios físicos que ello conlleva. Ella no la siente. Al contrario, se siente "fascinada por el proceso de envejecer", además de que se confiesa "demasiado asustada" ante la idea de la cirugía, según decía en 'The Sydney Morning Herald' hace unos años.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Uppers para enterarte de todo! Newsletter de Uppers ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

"Que tu rostro crezca contigo"

En otra entrevista con 'The Independent', Rampling abordaba el tema de verse crecer físicamente con honestidad: “Hay que esperar, no hay que entrar en pánico, ni tener miedo, ni cambiar tu rostro; necesitas que tu rostro crezca contigo”. Esta afirmación encapsula en sí misma su filosofía de aceptar y dejar que las marcas de la vida formen parte de quién eres.

Al resistirse a la presión de la cirugía estética y al culto a la juventud, Rampling trasmite el mensaje de que el paso de los años puede dotar de carácter, profundidad y autenticidad a una persona, algo que trasciende cualquier ideal superficial de belleza.

Desafíos intelectuales

Aunque más allá de la apariencia física, su forma de ser y de entender la vida también revelan su fortaleza interna, su capacidad para enfrentar adversidades y su interés por mantenerse involucrada en proyectos que la desafían intelectualmente. Rampling continúa asumiendo personajes complejos y colaborando con directores más jóvenes, la última, la belga Jen Debauche en 'L'ancre'.

En este film en blanco y negro y rodado en 16mm, la actriz británica interpreta a una psicoterapeuta que escucha testimonios de archivo grabados durante sus sesiones con antiguos pacientes. "Siempre quiero aprender cosas nuevas, y me entraron ganas de saber más sobre el tema que trata. Todos hemos pasado por estados mentales difíciles, por psicosis o depresiones, y Jen lo ha sabido abordar de una manera muy bonita, poética y, a la vez, experimental", explica. Definitivamente, los años no son sinónimo de irrelevancia.