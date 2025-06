Esta es la vida actual de Gonzalo, el ícono de los 70 al que la mili le inspiró uno de sus éxitos

Su paso por la mili le hizo tocar fondo e inspirarse para sacar el tema ‘¿Quién piensa en ti?’

MadridA mediados de los 70 surgió en España el fenómeno que ahora conocemos como “boy bands”, que no era otra cosa que cantantes jóvenes, guapos y con un talento sin igual que volvían locas a las adolescentes del momento. Entre esos grupos musicales o solistas destacaban entre otros ‘Los Pecos’, ‘Iván’, ‘Pedro Marín’, ‘Miguel Bosé’ y, por supuesto, Gonzalo, también conocido como Gonzalo Benavides.

Gonzalo saco temas tan sonados y bailados como “Bellísimo”, “Te doy” o “¿Quién piensa en ti?”. Si bien lleva varios años sin publicar nuevos temas, el cantante sí ha hecho versiones sobre canciones que triunfaron en su momento y además intenta no perderse ninguna de las fiestas 'remember' de los 80, el lugar perfecto para que sus fans vuelvan a cantar sus canciones. El artista vive actualmente en Mallorca, rodeado de lo que más le gusta, el mar y la naturaleza.

“Desde los 14 a los 18 años trabajé 8 horas diarias en una oficina, un día mi hermano Javier me dijo – mira este anuncio- decía: Se buscan actores y actrices con conocimientos de canto y baile para la comedia musical Godspell…Ese anuncio cambiaría mi vida” cuentaGonzalo en su pagina web oficial sobre sus inicios. Pero la vida profesional de Gonzalo en el mundo de la música no se ha reducido a su rol como cantante. También es el el descubridor y productor de ‘Ella Baila Sola’. La pareja ha sido su mayor éxito como productor, con tres discos y más de dos millones de copias vendidas. Tras ellas vendrían artistas como Tontxu, Paco Bello, Kiko Tovar, Merche Corisco, Las Hijas del Sol o Guaraná. "De todos ellos guardo un maravilloso recuerdo”, asegura el artista.

El arte corre por sus venas y tampoco dejó pasar la oportunidad de hacer sus pinitos como actor de teatro y en series de televisión. En teatro hizo “Historia de un caballo” junto algunos de los más grandes como José María Rodero, Paco Valladares y María José Alfonso. Gracias a esa obra, Antonio Mercero le contrató para ‘Verano azul’. En televisión protagonizó 'El señor Villanueva y su gente" con los inconmensurables Ismael Merlo y Amelia de la Torre y en cine ‘La Corea ‘bajo la dirección de Pedro Olea.

Icono sexual

Sus canciones, sus papeles en televisión y en cine lo convirtieron en todo un icono sexual de la época. Son muchos los que afirman que su tema ‘Bellisimo’, le llevó a convertirse en todo un hombre objeto. “Ha sido la primera canción de un hombre objeto y tuvo un enorme, enorme éxito. La produjeron Honorio Herrero, Luis Gómez-Escolar y Julio Seijas, que eran los de La Charanga del Tío Honorio. Eran unos gamberros, escribieron la canción y como ante todo soy actor, me comentaron que habían hecho algo con un texto muy fuerte al que había que ponerle matices, me preguntaron si me atrevía a cantarla, y lo hice. En aquella época salió American Gigoló y la canción venía como a incidir en este tema, que no solo existen mujeres objeto, si no también hombres”, asegura en una entrevista a ‘El Mundo’.

Su paso por la mili también estuvo marcado por sus canciones. “Cuando la hice con 20 años ya tenía dos hijos y un sencillo en la radio que sonaba a toda pastilla llamado 'Bellísimo'. Bueno, pues en el cuartel me decían "barre, bellísimo, barre". Son cosas que se me han quedado grabadas”, asegura el artista.

Tras su paso por el servicio militar su fama fue mermando y escribió ‘¿Quién piensa en ti?’, “Tras haber tocado el cielo y de repente verte olvidado, sin que el teléfono sonara y que te cuesta remontar surgió la canción. Fue el momento más oscuro de mi vida”, confirma el artista que supo reponerse del duro golpe de la perdida de la fama apoyándose en su familia.

Con los años ha basado su carrera profesional en la copla, un género para el que ha versionado muchos de los éxitos españoles. Con este nuevo material se embarcó en una gira por toda España el pasado 2023.