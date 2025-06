El magnate indio, de 53 años, fue picado por una abeja en el interior de la boca, lo cual le provocó un shock anafiláctico

Una trágica noticia ha roto el corazón al príncipe Guillermo, heredero al trono británico. Su amigo íntimo Sunjay Kapur, un empresario indio de 53 años, ha muerto después de tragarse una abeja mientras disputaba un encuentro de polo. El insecto picó a Kapur en el interior de la boca y le habría provocado un shock anafiláctico que le causó una parada cardiorrespiratoria.

En su último mensaje publicado en la red social X, el multimillonario, uno de los rostros más reconocidos de la alta sociedad británica, mostraba sus condolencias por el accidente aéreo ocurrido en su país, siniestro que se saldó con más de 200 muertos y un único superviviente.

Todo indica, según el diario 'The Mirror', que el magnate podría sufrir una alergia no diagnosticada que le habría ocasionado una reacción severa. El personal sanitario que acudió rápidamente para atenderle, cuando se desplomó, no consiguió su reanimación.

Divorciado de una estrella de cine

Sunjay Kapur estudió en el prestigioso 'The Doon School' y después se formó en la Universidad de Buckingham. Era el presidente de Sona Comstar, multinacional de repuestos para automóviles con operaciones en India, Estados Unidos, China, Serbia y México. Bajo su liderazgo, la compañía se convirtió en el proveedor clave del sector de los vehículos eléctricos.

Además, era el presidente de la Asociación India de fabricantes de componentes de automoción y codirector de la Confederación India de la Industria Manufacturera. Contaba con un patrimonio neto de más de 1.000 millones de euros.

En el plano personal, Sunjay era reconocido por su matrimonio con la actriz de Bollywod Karisma Kapoor, con quien tuvo muchos problemas y se divorciaron tras denuncias de violencia por parte de la mujer. A continuación, se casó con Priya Sachdev, una modelo y empresaria con la que tuvo dos hijos.