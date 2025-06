Celia Molina 13 JUN 2025 - 10:53h.

La cantante, que será portada de la edición británica de Vogue en julio, ha confirmado en la revista su compromiso con Callum Turner

La faceta empresarial de Dua Lipa: moda, inversiones y nuevos negocios fuera de la música

Compartir







La cantante Dua Lipa ha tardado más de seis meses en confirmar lo que todo el mundo sospechaba desde que, la pasada noche de Nochebuena de 2024, apareciera en una fotografía con un deslumbrante anillo de diamantes en el dedo. "Sí, estamos prometidos", le ha dicho a la periodista Gaby Wood para la entrevista de la portada de julio de British Vogue, por lo que ha quedado confirmada así su próxima boda con el modelo y actor británico Callum Turner. "Es muy emocionante. Esta decisión de envejecer juntos, de vivir una vida y simplemente, no sé, ser los mejores amigos para siempre es un sentimiento muy especial", ha dicho en la famosa revista.

Así mismo, ha dado detalles precisos sobre cómo fue la elección del anillo, que todavía la tiene deslumbrada. La pieza fue hecha a medida por orden de Callum quien, para no fallar en la compra, le pidió consejo a las mejores amigas de la cantante y a su hermana, Rina. "Estoy obsesionada con él. Es tan yo. Es bonito saber que la persona con la que vas a pasar el resto de tu vida te conoce muy bien", añade Dua Lipa en su entrevista. El compromiso llegó pues pocos días antes de que la pareja cumpliera su primer año de relación, de lo que se deduce su satisfacción con la misma.

"Nunca antes había pensado en casarme", confiesa Dua Lipa

La artista recordó también cómo conoció a su futuro marido en un café de Londres, por mediación de la chef Ruth Rogers. Lipa y Turner no volvieron a verse hasta un año después, en un evento social en Los Ángeles, donde se dieron cuenta de que ambos estaban leyendo la misma novela, Hernan Diaz's Trust. Sabiendo cuánto le apasionada la lectura a la cantante albanobritánica, la química surgió al instante y pronto Callum comenzó a salir en las fotografías de sus redes sociales. En octubre llegó el primer beso público y en Navidad los rumores de compromiso que hoy, por fin, se han hecho realidad.

Lo que todavía no está claro es la fecha exacta de la boda, dadas las apretadas agendas de estos dos personajes del mundo de la cultura: "Quiero terminar mi gira, Callum está rodando, así que estamos disfrutando de este periodo. Nunca he sido alguien que realmente haya pensado en una boda, o soñado con qué tipo de novia sería. De repente estoy como: 'Oh, ¿qué me pondría?", ha confesado en Vogue, por lo que aún tendremos que esperar para saber cuáles serán sus preferencias en el diseño del vestido.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Quien se ha casado hace poco ha sido su compañera de profesión, Demi Lovato, que deslumbró con sus tres vestidos de la diseñadora Vivenne Westwood y cuya boda con Jonas Lutes se celebró en una íntima ceremonia en California. En su caso, la cantante eligió tres vestidos de novia estilo corsé que marcaban sus curvas, propios del estilo de la firma. Habrá que ver cuáles serán los gustos de Dua Lipa para diseñar su look, una vez que termine, al menos, su actual gira.