Debbie Rowe: de ser la pareja de Michael Jackson a reaparecer en una foto tras 10 años

En 2016 le diagnosticaron cáncer de mama contra el que sigue luchando

El clan de los Jackson: ¿qué fue de los hermanos del Rey del Pop?

MadridMichael Jackson siempre intentó mantener sus relaciones sentimentales en un segundo plano. Aunque son muchas las mujeres con las que se le relacionó, el cantante estuvo casado hasta en dos ocasiones, con Lisa Marie Presley y Debbie Rowe. Se casó con la hija de la hija de ‘El Rey del Pop’, en 1994, pero su matrimonio duró tan solo 20 meses. La propia Presley revelaría con los que las drogas y la manipulación fueron un gran detonante de su ruptura. Luego se casó con Rowe, una asistente de dermatología que estaba embarazada de su hijo, en 1996. Tuvieron otro hijo juntos antes de divorciarse en 2000.

Deborah ‘Debbie’ Rowe nació el 6 de diciembre de 1958 en Spokane, Washington, Estados Unidos, lugar donde creció y cursó sus estudios de enfermería. Una vez obtenido el título, empezó a trabajar en la clínica dermatológica del doctor Arnold Klein, quien se hizo famoso por ser quien atendió a Michael Jackson, el “rey del pop”, con sus problemas de vitíligo.

En 1989 Michael Jackson comenzó a acudir a la clínica y Debbie y “el rey del pop” se hicieron amigos. Fueron 15 años de verse, consulta tras consulta. Desarrollaron una gran amistad, de profunda confianza, donde compartían secretos. Fue en esas charlas que Michael le confesó una de sus principales inquietudes: le dijo que su mayor anhelo era convertirse en padre. Que era todo lo que quería para su vida... y, al mismo tiempo, lo único que le faltaba.

Tras la ruptura del cantante Lisa Marie Presley, y la tormenta mediática sobre sus acusaciones sexuales, Michael encontró un gran apoyo en su amiga. Cada vez compartían más tiempo, mantenían interminables charlas telefónicas por las noches. Fue en una de esas conversaciones cuando Debbie le planteó la posibilidad de alquilar un vientre para cumplir su deseo de convertirse en padre. Y, acto seguido, en la misma oración, le ofreció su propio vientre. Michael, sorprendido y emocionado, agradeció y aceptó.

¿Un matrimonio de conveniencia?

En una entrevista, Debbie aseguro que: “Me casé y tuve un bebé con el hombre que siempre amaré y estoy en la cima del mundo. La única vez que me siento triste es cuando leo palabras que se me atribuyen y que nunca dije o cuando escucho a comediantes nocturnos lanzar golpes bajos a mi marido cuando no son ciertos. No creas el 99 por ciento de la basura que les o escuchas. Sé que estaremos bajo un escrutinio público cada vez mayor, pero sé que siempre será parte de estar casada con Michael”. La pareja tuvo dos hijos, el mayor, Michael Joseph Jackson Jr., nació el 13 de febrero de 1997 y se lo conoce como Prince Michael Jackson o “Prince”, a secas. La segunda, Paris, nació el 3 de abril de 1998. Recibió su nombre en honor a la ciudad en la que fue concebida.

Rowe, según sus propias palabras, nunca “ejerció” de madre. Así lo contó: “Él hacía todo. Yo no me esforzaba por ser madre. No cambiaba pañales, no me levantaba en mitad de la noche. Incluso si yo estaba, Michael lo hacía todo”. Y agregó: “Son sus hijos, los tuve por él. No habrían nacido si no hubiera sido por mi amor por él. Lo hice para que se convirtiera en padre, no para convertirme yo en madre”.

Después del nacimiento de Paris, Deborah se sintió insatisfecha con el acuerdo que la unía a Michael, habló con el cantante y le pidió el divorcio. Terminaron su matrimonio en 1999. Michael se quedó con todos los derechos de custodia de sus hijos y Debbie recibió un cheque por diez millones de dólares.

Cuando Michael Jackson fallece, la enfermera empezó una batalla judicial contra Katherine Jackson, la madre del cantante, por la custodia de sus hijos. Fue un proceso largo, pero, finalmente, Katherine y Debbie llegaron a un acuerdo: la abuela mantendría la tutela legal de sus nietos, pero la madre podría visitarlos con regularidad. Sellaron el convenio frente a abogados y, en el mismo acto, Rowe recibió 8 millones de dólares y una casa en Beverly Hills.

Otro matrimonio y su enfermedad

La enfermera volvió a creer en el amor junto a su actual pareja Marc. En 2016 fue diagnosticada con cáncer de mama. DebbieRowe hizo quimioterapia por dos años, 2016 y 2017. Ya recuperada, en 2019 concedió una entrevista al diario inglés The Sun donde reveló detalles de su relación con Michael Jackson. Allí contó por primera vez cómo gestó a sus hijos. “Me inseminaron. Es como si inseminara a mis yeguas para reproducirse. Fue muy técnico. Yo era su pura sangre. Michael estaba divorciado (de Lisa Marie Presley), solo y quería tener hijos. Fui yo quien le dijo: ‘Yo tendré a tus hijos’. Le ofrecí mi vientre, fue un regalo. Fue algo que hice para que fuera feliz”, explicó.

Ahora 'Daily Mail' ha publicado unas fotos suyas y a sus 66 años la exenfermera parece irreconocible tras una lucha de nueve años para superar un cáncer de mama.