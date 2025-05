Redacción Uppers 14 MAY 2025 - 11:06h.

De Niro quedó impresionado por el talento de DiCaprio, con quien coincidió en 'Vida de este chico' en 1993, y no dudó en recomendárselo a Scorsese

Robert De Niro recoge la Palma de Oro de Honor de Cannes y pide frenar los ataques de Donald Trump al cine

Leonardo DiCaprio era la elección ideal para entregar la Palma de Oro de honor a Robert De Niro en la jornada inaugural de la 78ª edición del Festival de Cannes. Ambos intérpretes han mantenido una especial relación 'paterno-filial' a lo largo de los años, aunque en realidad no han trabajado juntos en muchas películas. Para el protagonista de 'Titanic', de 50 años, el veterano actor siempre ha sido un modelo a seguir y una fuente de inspiración. "El legado de De Niro no es solo los papeles que ha interpretado, también cómo ha tratado los personajes como una transformación, todos le admiramos. No ha sido otro gran actor, ha sido EL ACTOR", ha dicho de él en un emocionante discurso.

El intérprete de 'El lobo de Wall Street' ha recordado que siendo un niño ya se sintió atraído por el talento de De Niro, de quien aprendió que "los momentos sin palabras a veces son los más fuertes". Y también ha recordado que él, como tantos otros, quedó hechizado por la famosa escena frente al espejo de 'Taxi Driver'. "Ha enseñado a toda una generación cómo mirarse en un espejo y cómo hablar. No me digáis que no lo habéis hecho", bromeó provocando las risas de la platea.

'Vida de este chico', el descubrimiento

"Desde joven mostró una madurez impresionante", dijo en cierta ocasión sobre DiCaprio el propio De Niro, que pudo comprobar de primera mano su talento cuando solo era un crío y le dio réplica en 'Vida de este chico', de 1993. La película, basada en las memorias de Tobias Wolff, se centraba en la adolescencia de un chaval, afectada por la relación de su madre y su cruel padrastro, al que interpretaba De Niro. Tan impresionado quedó el actor de 'Toro salvaje' que no dudó en recomendárselo a su buen amigo Martin Scorsese.

"Después de 'Uno de los Nuestros', De Niro hizo 'Vida de este chico'. Estábamos hablando por teléfono, no estoy muy seguro de qué, y dijo: 'Estoy trabajando con este joven y tienes que trabajar con él algún día'. Era la primera vez que lo escuché recomendarme a alguien. 'El niño es realmente bueno", relató Scorsese en una charla en SlashFilm. El cineasta contó con DiCaprio por primera vez en 'Gangs of New York' y a partir de ahí se convertiría en su actor fetiche, ocupando de alguna forma el rol que había tenido De Niro en su filmografía más temprana.

'La audición', el divertimento

En 1996 tanto De Niro como DiCaprio formaron parte del reparto de 'Marvin’s Room', aunque apenas compartieron escena. Estuvieron cerca de coincidir en la mencionada 'Gangs of New York' y en 'Infiltrados', pero los problemas de agenda de De Niro lo hicieron imposible. Tuvieron que esperar a 2015 para verse las caras en 'La Audición', un cortometraje de Scorsese en clave de humor en el que tenían que promocionar un casino de China. Junto a ellos también aparecía Brad Pitt, y todos interpretaban versiones ficticias de sí mismos mientras competían por aparecer en la siguiente película del director.

"Los asesinos de la luna', la confirmación

La última colaboración entre De Niro, DiCaprio, con Scorsese detrás de la cámara, fue ocho años después en 'Los asesinos de la luna', cinta que contaba la historia de cómo los nativos americanos Osage de Oklahoma se hicieron millonarios tras el descubrimiento de petróleo en su territorio en la década de 1920 para después empezar a morir en circunstancias extrañas. De Niro interpretaba a un empresario local y DiCaprio a su sobrino, casado con una mujer Osage.

"Bob no dice muchas cosas, pero cuando habla le escuchamos, ya sea sobre la familia o los amigos, de su compromiso con la democracia o su apoyo al cine. Está ahí, presente", concluía DiCaprio en su presentación en Cannes, demostrando que la admiración y respeto entre las dos estrellas es mutua y va mucho más allá de lo profesional.