Eugenia Osborne es la nueva protagonista de la segunda temporada de 'Madres: desde el corazón', programa de Mitele presentado por Cruz Sánchez de Lara

El matrimonio de Eugenia Osborne y el empresario Juan Melgarejo fue uno de los episodios más sonados de la vida de la hija de Bertín Osborne. Casados en 2011 en una ceremonia en una iglesia de Jerez tras tres años de noviazgo, la pareja tuvo cuatro hijos: Juan, las mellizas Sandra y Leticia y Tristán. Pero el fallecimiento de Leticia, apenas ocho días después de nacer, marcó un antes y un después en sus vidas. Así lo ha explicado la propia empresaria en el programa 'Madres: desde el corazón' de Mitele presentado por Cruz Sánchez de Lara.

Tal y como asevera en el espacio de Mediaset, creado para que varios rostros conocidos como Eugenia se abran en canal sobre su faceta como madres, el dolor por la pérdida de Leticia se convirtió en una losa emocional para ambos. La psicóloga declara que fue "el momento más duro" de su vida, un sufrimiento que no puntualiza en una fecha ni se supera, sino con el que "se aprende a vivir".

En 'Madres: desde el corazón', la también influencer aborda abiertamente ese dolor y cómo ella y su marido vivieron el duelo de forma totalmente distinta. "Cada persona pasa el duelo de manera diferente. Él se refugió mucho en la fe y yo me enfadé mucho con él y la fe, y cuando él me decía que daba gracias por las cosas yo le decía 'mira, te voy a dar un guantazo...', porque a mí eso no me consuela", narra, aclarando que "me enfadé con Dios cuando se murió mi madre, y desde entonces no creo mucho en ello".

Este contraste fue creciendo con el tiempo. La pareja trató de mantener esa unión frente al público, pero con el paso de los años y tras los viajes frecuentes de Juan por motivos profesionales, las diferencias personales terminaron por pesar demasiado. En julio de 2021 acordaron acabar con su matrimonio tras una relación de diez años y tres hijos en común, anunciándolo de forma amigable y destacando que mantenían el más absoluto respeto mutuo.

