Margaret Watty: qué se sabe sobre la misteriosa expareja y madre de la única hija de Miguel Ríos

Con Margaret Watty estuvo casi 20 años y comparte una hija con ella

Miguel Ríos repasa cómo fueron los dos grandes amores de su vida: "Me lo he pasado muy bien"

MadridDescribir a Miguel Ríos no es tarea sencilla. Los más atrevidos se limitan a definirlo como “compositor y cantante, pionero y referente del rock, explorador e innovador cultural, y en activo desde 1960”. Pero Miguel Ríos es mucho más que eso. Es un artista consagrado, con una trayectoria indiscutible, que continúa dejando su huella en la música. Pese a su notable exposición mediática, siempre ha intentado mantener su vida privada al margen de los focos, aunque no siempre lo ha conseguido.

Las mujeres han ocupado un lugar importante en su vida, y algunas incluso han servido de inspiración para algunas de sus canciones más recordadas. Nunca ha ocultado que, desde muy joven, se ha sentido intensamente atraído por el género opuesto. A los 14 años, por ejemplo, se enamoró perdidamente de una vecina que rondaba la veintena. “Fue un milagro. Era una mujer prodigiosa para mi vida”, confesó el propio artista en una entrevista con Risto Mejide en el programa Viajando con Chester.

Aunque en su camino se cruzaron una ministra, una actriz y una ayudante de dirección, entre otras, él mismo dejó clara su postura en una entrevista con El Periódico: “Yo siempre he sido ligado, no ligador”.

A lo largo de su vida ha tenido relaciones importantes, pero hay dos mujeres que ocupan un lugar muy especial en su corazón: Margaret Watty, madre de su hija Lúa, y su actual pareja, Regina. Con esta última mantuvo su relación más duradera, casi dos décadas. “He tenido mucha suerte. Solo he tenido dos parejas en mi vida y con ambas me lo he pasado muy bien, las he respetado mucho y les tengo un gran cariño”, afirmó también en su charla con Mejide.

Durante esa misma conversación, compartió su visión sobre la infidelidad: “Te obliga a ser más de una persona, y yo no puedo ser más que yo mismo”.

Margaret Watty, la madre de su hija

En Margaret Watty, diseñadora de ropa y traductora británica, encontró a la compañera ideal para formar una familia. Se conocieron en Ibiza en 1971 y estuvieron juntos casi veinte años. Siempre discreta, Margaret ha permanecido al margen de los medios, por lo que se sabe poco de ella.

Juntos tuvieron a Lúa, la única hija del artista. En una entrevista con La Verdad, Lúa reveló algunos detalles sobre su madre: es diseñadora, traductora y amante del dulce, pasión que ha heredado y convertido en negocio, ya que ha montado una tienda de chocolates, además de dedicarse también a la música.

Margaret le dio a Miguel Ríos lo que él considera una de las mayores bendiciones de su vida: su hija. A ella le dedicó en 1980 una canción muy especial cuando solo era una niña de dos años: “Lúa, Lúa, Lúa, cuando crezcas algo llena tu cabeza de rock, será como un juego para conocernos mejor”.

Hoy, con 44 años, Lúa es motivo de orgullo para su padre. Sin embargo, en uno de sus libros, Miguel apenas le dedica unas líneas. ¿La razón? Él mismo lo explica: “Si no hablo mucho de Lúa en el libro es porque ocupa un espacio tan vital en mi vida, tan gigantesco, que me cuesta trabajo hablar de ella. Lo que ocurre es que no puedo escribir el relato de su propia vida. A mí me gustaría que lo escribiese ella misma”, declaró a El Periódico.