Anne Burrell fue hallada muerta por su marido rodeada de pastillas en la ducha

Muere la famosa chef estadounidense Anne Burrell a los 55 años: están investigando su fallecimiento

La muerte de la famosa chef estadounidense, Anne Burrell, conmocionó a todo el mundo de la televisión, a sus fans y seres queridos. Las primeras hipótesis apuntaban a que habría sufrido un fallo cardiaco. Ahora, se ha sabido que fue su marido Stuart Claxton quien la encontró sin vida en la ducha.

Lo más sorprendente, es que su marido la encontró inconsciente en la ducha rodeada de pastillas sobre su cuerpo. Después de que su pareja llamase a los servicios de emergencias, fueron estos los encargados de certificar su muerte a los 55 años de edad.

Claxton le estuvo realizando maniobras de reanimación por ordenes de los propios sanitarios.

La investigación continúa abierta

Aunque ya se conocen más detalles sobre su muerte, todavía hay una investigación para determinar las causas concretas sobre su muerte

Por el momento los agentes no han revelado si se trata de un suicidio o los motivos han sido otros. La fallecida pasó su última noche con vida en un espectáculo del ‘The Second City New York’.