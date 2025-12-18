Logo de telecincotelecinco
Madrid
Desaparecidos

Preocupación por Gemma, desaparecida en Majadahonda: llevaba un pijama hospitalario cuando se perdió su pista

Gemma, la joven desaparecida en Majadahonda. Informativos Telecinco
Preocupación por el paradero de Gemma H. C., una mujer de 30 años que desapareció este pasado miércoles en Majadahonda, municipio de la Comunidad de Madrid.

La asociación SOS Desaparecidos ha difundido una alerta de búsqueda en redes sociales para tratar de encontrarla lo antes posible. Según fuentes locales como 'Info Majadahonda', el rastro de la joven se perdió en el Hospital Universitario Puerta de Hierro.

SOS Desaparecidos detalla que se trata de una paciente de "alta vulnerabilidad" y que en el momento de su desaparición iba vestida con pijama hospitalario, camiseta azul oscura y unos calcetines negros con calaveras de Disney.

La joven tiene tatuajes en hombro y nuca

Gemma, según la descripción facilitada para su búsqueda, mide 1,76 metros de altura, es de complexión delgada y tiene el pelo moreno. La joven tiene tatuajes en hombro y nuca -una especie de brújula-. Se pide la colaboración ciudadana, especialmente del entorno de Majadahonda y el Hospital Puerta de Hierro.

Zona de la desaparición de Gemma
Zona de la desaparición de Gemma. Google

De contar con información sobre esta joven desaparecida, se puede comunicar en los teléfonos 112 (Emergencias), 061 (Guardia Civil), 091 (Policía Nacional) o en el teléfono habilitado por la Asociación SOS Desaparecidos: 868 286 726.

