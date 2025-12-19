Sergio Delgado 19 DIC 2025 - 07:31h.

La legislación española contempla cualquier alteración que modifique las características técnicas originales del vehículo

Cuidado con venirse muy arriba con la decoración de Navidad. Son fechas en las cuales se transforman calles, hogares y comercios y, en algunos casos, también los vehículos. Cada diciembre es más habitual ver coches decorados con luces, bolas, narices rojas o cuernos de reno, en un intento de contagiar el espíritu festivo al resto de conductores.

Pero ojo, lo que para muchos es un gesto simpático y navideño sin más, puede convertirse en un problema legal con consecuencias económicas imprevistas.

La normativa de tráfico en España no prohíbe expresamente la decoración navideña, pero sí establece límites muy claros sobre cómo debe circular un vehículo por la vía pública.

Cuando esos adornos afectan a la seguridad, a las dimensiones del coche o a su correcta identificación, la Dirección General de Tráfico puede considerar que existe una infracción sancionable, incluso aunque la intención sea meramente decorativa.

Lo que dice la normativa sobre las modificaciones del vehículo

La legislación española contempla cualquier alteración que modifique las características técnicas originales del vehículo.

Esto incluye la incorporación de elementos exteriores que sobresalgan del ancho, del largo o de la altura homologada.

Los cuernos de reno colocados en el techo, por pequeños que parezcan, entran dentro de esta categoría si alteran las dimensiones registradas en el permiso de circulación.

Cuando se produce una reforma de este tipo, la normativa exige que esté debidamente homologada por un taller autorizado, que se refleje en la documentación del vehículo y que se supere una inspección técnica extraordinaria.

Además, el cambio debe comunicarse a la aseguradora, ya que afecta a las condiciones del riesgo cubierto. Circular sin cumplir estos pasos puede suponer una infracción grave o muy grave según la Ley de tráfico y seguridad vial.

Sanciones económicas que pueden alcanzar los 500 euros

Circular con un vehículo que incumple las condiciones técnicas reglamentarias está tipificado como infracción grave, con una sanción de 200 euros, o como muy grave, con una multa de 500 euros, dependiendo del criterio del agente y del impacto real del elemento añadido.

Estas sanciones no conllevan la pérdida de puntos del carné, pero sí un impacto directo en el bolsillo del conductor.

La normativa permite acogerse al pronto pago, lo que reduce el importe a la mitad si se abona en los 20 días naturales posteriores a la notificación.

Aun así, el coste final puede resultar elevado si se trata de una sanción de mayor cuantía o si se combinan varias infracciones derivadas de una misma decoración.

Riesgos adicionales por ocultar elementos obligatorios

Más allá de las dimensiones del vehículo, la colocación de adornos navideños puede afectar a otros elementos clave.

Si una nariz roja, una guirnalda o cualquier otro objeto tapa total o parcialmente la matrícula, se considera una infracción grave, ya que impide la correcta identificación del vehículo.

En este supuesto, la sanción asciende a 200 euros, independientemente de que el conductor alegue una finalidad festiva.

También existe el riesgo de sanción cuando los adornos se sitúan en el parabrisas o en los cristales laterales.

Si un agente interpreta que esos elementos reducen el campo de visión o han podido influir en un incidente, puede imponer una multa leve de 80 euros. En estos casos, la valoración depende en gran medida de las circunstancias concretas y del criterio del agente actuante.

La interpretación del agente y la acumulación de sanciones

Uno de los aspectos más delicados de este tipo de situaciones es que la aplicación de la norma puede ser estricta o flexible en función del contexto.

La ley otorga a los agentes de tráfico la capacidad de interpretar si un adorno supone un riesgo real para la seguridad vial. Esto significa que dos conductores con decoraciones similares pueden recibir respuestas distintas según el lugar, el momento y la valoración del agente.

El problema surge cuando concurren varios incumplimientos al mismo tiempo. Un coche con cuernos en el techo, una nariz que sobresale del frontal y elementos en el parabrisas puede acumular varias sanciones en una sola intervención.