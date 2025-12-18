Riley Keough habría donado sus óvulos a John Travolta y Kelly Preston, siendo la madre biológica de su hijo Benjamin

Un escándalo ha estallado en Hollywood tras revelarse detalles legales sobre la familia Presley y John Travolta. Según documentos obtenidos por medios como 'TMZ' y 'PEOPLE', Riley Keough, nieta de Elvis Presley e hija de la fallecida Lisa Marie Presley, habría donado sus óvulos a John Travolta y la fallecida Kelly Preston, convirtiéndose en la madre biológica de Benjamin Travolta, el hijo menor de la pareja, actualmente de 15 años. La gestación, sin embargo, fue llevada a cabo por Preston, lo que mantiene a Riley Keough alejada del rol de madre en la crianza del joven.

La polémica se originó a raíz de una demanda presentada por Brigitte Kruse y Kevin Fialko, exsocios comerciales de Priscilla Presley -abuela de Riley-, contra Navarone García, hijo de Priscilla. Originalmente, la demanda estaba relacionada con un supuesto incumplimiento de contrato entre los exsocios y la familia Presley, pero los documentos judiciales filtrados han puesto el foco en la supuesta relación biológica entre Riley y Benjamin.

Según estos documentos, Michael Lockwood, exesposo de Lisa Marie Presley, confirmó que Kelly Preston no podía tener hijos propios y que la pareja había intentado previamente usar los óvulos de Lisa Marie, que fueron descartados debido a supuestos problemas de adicción. Ante esta situación, Riley Keough habría sido la donante elegida, recibiendo a cambio entre 10.000 y 20.000 dólares y un vehículo Jaguar antiguo.

Los documentos detallan además que Travolta habría presentado a Benjamin como el "hermoso bisnieto" de Priscilla Presley, acompañando la afirmación con fotografías donde el niño aparece junto a su padre y Riley Keough. La denuncia sostiene que, tras la muerte de Lisa Marie Presley en enero de 2023, la familia Presley buscó controlar el patrimonio y los pagos asociados, utilizando a Kruse y Fialko como intermediarios. Lockwood también habría señalado que Travolta decidió no usar los óvulos de Lisa Marie para evitar “óvulos con heroína” y orquestó un acuerdo con Riley para que su donación permitiera el nacimiento de Benjamin.

Frente a estas acusaciones, los abogados de Priscilla Presley han negado cualquier irregularidad y han tildado las acciones de Kruse y Fialko como intentos de causar daño a la familia. Según ellos, las acusaciones no guardan relación con los reclamos legales originales y la conducta de los demandantes ha sido calificada como vergonzosa y carente de ética. Tanto Riley Keough como Priscilla Presley han emitido declaraciones conjuntas asegurando que las afirmaciones son falsas y profundamente dolorosas, y que la familia sigue unida por amor y respeto mutuo.

A pesar de la polémica, la prioridad de la familia Presley sigue siendo honrar la memoria de Lisa Marie y proteger el legado de Elvis Presley. Los documentos judiciales y las declaraciones públicas reflejan un conflicto complejo que combina disputas familiares, gestión del patrimonio y secretos sobre la paternidad de Benjamin Travolta. Mientras los tribunales deciden sobre la veracidad de estas acusaciones, la atención mediática y del público permanece centrada en esta inesperada conexión entre las familias Presley y Travolta.