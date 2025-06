Celia Molina 20 JUN 2025 - 12:09h.

La cantante ha hablado en redes sociales de la hemorragia interna que sufrió por un embarazo ectópico: "Volví a nacer"

A finales de abril, la cantante María Becerra estuvo a punto de morir. Era la segunda vez que se quedaba embarazada y, de nuevo, sufrió un embarazo ectópico, es decir, una peligrosa fecundación en la que el embrión no se adhiere a la pared del útero como debería, sino que se agarra a otra zona, que por lo general suele ser una de las trompas de Falopio. Esto hace que el embarazo sea inviable y que la gestante pueda sufrir una grave hemorragia interna que podría en peligro su vida, como así le pasó a la argentina.

Durante estos meses, María no se ha pronunciado a viva voz sobre el ingreso que supuso la pérdida de su segundo bebé y que casi le provoca la muerte. Sí se expresó a través de una cuenta de Instagram secundaria en la que mostró un impactante cuadro pintado por ella misma. El lienzo era una representación de sus órganos reproductores, en la que el útero aparecía obstruido por una puerta cerrada y la única trompa de Falopio existente, sangrante y malherida. La cantante añadió también dos mariposas ubicadas fuera de la pared del útero, que representan los dos bebés que ha perdido a sus 25 años.

"Me ha salvado ser una persona sana"

Ahora que se encuentra mejor y que está "contenta" de estar "rehabilitando su voz", sí se ha atrevido a dar más detalles de lo que ocurrió aquel día en el que, literalmente, "volvió a nacer": "Estoy contenta porque ya se me está rehabilitando la voz y, no sé si pronto o no, pero seguro que podré volver a dar conciertos. Con lo que me pasó, además de por haber estado intubada, he perdido fuerza en las cuerdas vocales, en la laringe y en la capacidad pulmonar, pero ya noto que me estoy recuperando", ha comenzado a decir en una serie de stories en los que María pretendía hacer una importante recomendación.

"Lo que quiero decirles es que se cuiden mucho. Realmente, cuando te pasa algo así es cuando piensas que has vuelto a nacer, ahora lo entiendo. Cuiden su salud porque es lo más preciado que tenemos, yo sé que hay trabajos, que hay hijos y estrés pero no te olvides nunca de ti mismo, hazte una revisión. A mí en esto que me pasó tan grave me salvó ser una persona sana. Primero me salvó que llegamos a tiempo, después todo el personal sanitario de la clínica y también ser una persona sana porque perdí dos litros de sangre en una hemorragia interna y tengo tres en mi cuerpo. Perdí más de la mitad, me intubaron, me transfundieron, yo llegué sana a esa situación tan grave de mi vida, pero si hubiera tomado alcohol todos los fines de semana, o drogas o haber estado anémica a lo mejor no lo hubiera superado", ha concluido la artista en su sincera publicación.