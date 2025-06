Celia Molina 16 JUN 2025 - 12:00h.

El hijo de Cher, que comenzó a consumir drogas a los 11 años, ha sido ingresado en el hospital por una sobredosis, según TMZ

Jamie Foxx rompe a llorar al hablar del derrame cerebral que sufrió hace dos años: "Tuve una segunda oportunidad"

Compartir







Elijah Blue Allman, hijo de la cantante Cher y del músico fallecido Gregg Allman, ha sido ingresado de urgencia en el Hospital Joshua Tree, California, tras sufrir una sobredosis en la mañana del sábado pasado, según informa TMZ. Este mismo medio asegura que el paciente, de 48 años, continúa recibiendo tratamiento médico en el hospital y sus doctores confirman que ha sido "muy afortunado" por haber sobrevivido, ya que llegó a la sala de urgencias en "estado crítico".

Lo que no ha trascendido todavía es qué tipo de sustancias estaba consumiendo Elijah cuando sufrió el colapso. Él mismo confesó en una entrevista en el año 2014 el largo recorrido de su adicción a las drogas, pues empezó a consumirlas con tan solo 11 años de edad: "Tuve situaciones límite, momentos en los que sentí que realmente podía morir. Siempre traté de mantenerlo dentro de ciertos límites, pero eso es algo que no se puede controlar", dijo hace ya diez largos años. Su ingreso ha evidenciado que, efectivamente, no es un problema que "controle", pues ha estado a punto de costarle la vida.

Cher, muy preocupada por la salud mental y física de su hijo

Cher se mantiene a su lado y, como cualquier otra madre, está "muy preocupada" por el bienestar de su hijo. La legendaria estrella de la música ha asegurado que hará todo lo posible porque "Elijah tenga todo lo que necesite", si bien es muy consciente de lo complicado que es ayudar a una persona que cae en la drogadicción. Hace apenas dos años, en 2023, ella solicitó la tutela de su hijo para manejar sus bienes económicos pues éste era "sustancialmente incapaz de administrar sus propios recursos financieros debido a graves problemas de salud mental y abuso de sustancias".

PUEDE INTERESARTE El cantante Conner Smith atropella y mata a una mujer de 77 años que cruzaba un paso de peatones en Nashville

En aquel momento, llegaron a un acuerdo entre ellos y el "drama de la tutela" - que hemos visto en otros casos, como la famosa tutela del padre de Britney Spears - quedó zanjado. Sin embargo, el hecho de que Elijah sufriera una sobredosis el pasado 14 de junio, por la que ha estado al borde del fallecimiento, podría rescatar esta opción judicial. Desde el hospital, aseguran que el hijo de Cher está recibiendo "todos los cuidados necesarios", a la espera de que se de un nuevo parte de su estado de salud.