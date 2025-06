"¡Feliz cumpleaños! Con amor, C, G, C, L, Orla y los cachorros", reza el mensaje que acompaña la fotografía

Este 21 de junio de 2025, el príncipe Guillermo cumple 43 años y, para celebrarlo, en las redes sociales de la familia real británica han compartido instantáneas del hijo mayor de Carlos III y Diana.

En el perfil de Instagram que tienen los príncipes de Gales, han compartido una fotografía hecha por Kate Middleton en la que el heredero al trono aparece con tres cachorros.

A la instantánea le acompaña un mensaje: "¡Feliz cumpleaños! Con amor, C, G, C, L, Orla y los cachorros". C es la inicial de Catalina (Kate); G, de George; C, de Charlotte y L, de Louis.

Carlos III y Camila felicitan al príncipe Guillermo

También los reyes Carlos III y Camila han compartido en sus redes sociales una imagen del heredero. Lo han hecho a través de una story en su perfil de Instagram, donde han publicado una fotografía de Guillermo con la que le desean un feliz cumpleaños.